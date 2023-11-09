تعاون بين «معاً» ومنصة «تكلّم» الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» عن تعاونها مع «تكلّم»، المنصة الإلكترونية الرائدة والمتخصصة بتقديم خدمات واستشارات الصحة النفسية، بهدف إطلاق ثلاث مبادرات مبتكرة لتعزيز مستويات الصحة النفسية في أبوظبي. وتستهدف هذه المبادرات فئة الأزواج والطلاب والكادر التعليمي في الجامعات، مما يمثل خطوة هامة نحو تلبية احتياجات الصحة النفسية لدى مختلف فئات المجتمع في إمارة أبوظبي، ويعكس التزام هيئة «معاً» بتحقيق أثر اجتماعي حقيقي.

وتسعى هيئة «معاً» إلى بناء مجتمع متماسك يتمحور حول المسؤولية الاجتماعية المشتركة، من خلال تعاونها الفعال مع منصة «تكلّم»، لإطلاق منصة «تقهوى» الرقمية المتخصصة بتقديم الاستشارات الزوجية، وبرنامجي الصحة النفسية للطلاب والهيئة التدريسية والإدارية في الجامعات، اللذين يشكلان أحدث مشاريعها للمساهمة في تمكين المجتمع.

ويتجسد التزام هيئة «معاً» بتحقيق هذه الرؤية من خلال إطلاق سلسلة من البرامج والمبادرات المصممة لدعم المؤسسات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز المشاريع المتمحورة حول النتائج وتوفير آليات تمويل مستدامة وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع.

وقال سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «تعكس هذه الشراكة التزامنا نحو الارتقاء بمستويات الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع الإماراتي. وتشكل العافية النفسية عاملاً مهماً في الصحة بشكل عام، ونثق من خلال تقديمنا للدعم الأساسي والموارد اللازمة، بقدرتنا على بناء روابط اجتماعية متينة وتحسين الصحة النفسية، للمساهمة في إرساء مجتمع أكثر صحة وسعادة».

وأضاف الشامسي: «تعكس منصة تقهوى الرقمية المتخصصة بتقديم الاستشارات الزوجية وبرنامجي الصحة النفسية للطلاب والهيئة التدريسية والإدارية في الجامعات التزامنا المستمر ببناء مجتمع قوي ومتماسك، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الثالث وتمكينه من تقديم حلول مستدامة وذات تأثير طويل الأمد تعالج مجموعة واسعة من الأولويات الاجتماعية».



الاستشارات الزوجية

برنامج منصة «تقهوى» الرقمية المتخصصة بتقديم الاستشارات الزوجية، هو مبادرة شاملة مخصصة لمعالجة التحديات والمخاوف التي يواجهها الأشخاص المقبلون على الزواج. ويقدم البرنامج مصادر مجانية تشمل الندوات الإلكترونية ومجموعات الدعم وجلسات الاستشارة المخصصة، مع مراعاة الخلفيات الثقافية والاعتبارات الخاصة بكل منطقة. ويغطي عدداً من المواضيع الهامة، مثل تسوية الخلافات وحل المشكلات، والضغط بسبب الأقران والتوقعات المجتمعية، ومهارات التواصل لبناء علاقة متينة، والديناميكيات الثقافية والعائلية، وتفادي التوتر وكيفية التحكم به عند التخطيط لحفل الزفاف، والاستعداد لتربية الأطفال، والتخطيط المالي ووضع الميزانية للأزواج.

ويمكن للمستخدمين إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني لمنصة «تقهوى» والحصول على تقييم مسبق حول طبيعة علاقتهم مع أقرانهم. كما يوفر البرنامج عدداً كبيراً من الجلسات الاستشارية الجماعية، حيث يمكن للأزواج المشاركة في مجموعات الدعم بإشراف خبراء منصة تكلّم.



الصحة النفسية لطلاب الجامعات

يؤكد برنامج الصحة النفسية لطلاب الجامعات التزام هيئة «معاً» بتعزيز الصحة النفسية لدى الطلاب، ويقدم عدداً من الجلسات الاستشارية لهم، بما في ذلك مجموعات الدعم وجلسات العلاج الجماعية والفردية، بإشراف فريق من المستشارين المعتمدين البالغ عددهم أكثر من 70 مستشاراً. ويمكن للطلاب الحصول على جلسات دعم مخصصة وسرية أو المشاركة في مجموعات دعم «الازدهار معاً» التي يديرها خبراء منصة تكلّم بشكلٍ مجاني.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الندوات الإلكترونية الشهرية التي تغطي مجموعة من المواضيع المتعلقة بالصحة النفسية للطلاب، مثل تنظيم الوقت، والتحكم بالضغط الناتج عن الامتحانات، وكتابة اليوميات، والوعي الذهني. ويمتد البرنامج على مدار العام الدراسي مراعاةً للجداول الزمنية المزدحمة لطلاب الجامعات.



التزام

تجسد المبادرات التزام هيئة المساهمات المجتمعية - «معاً» بتعزيز الصحة النفسية لمختلف أفراد المجتمع، من خلال تقديم الدعم والموارد الشاملة التي تساهم في تعزيز العلاقات الصحية وتقليل التوتر والارتقاء بالصحة النفسية لطلاب الجامعات والأشخاص المقبلين على الزواج.