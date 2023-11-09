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علوم الدار

«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يبحث مكافحة الجرائم المالية مع سنغافورة

حامد الزعابي ووفد الدولة خلال الزيارة (وام)
10 نوفمبر 2023 01:32

سنغافورة (وام)

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ترأس المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفداً من الدولة إلى سنغافورة للاجتماع مع الشركاء فيما يتعلّق بمكافحة الجرائم الماليّة ومناقشة الشراكة الوثيقة بين الدولتين.
ترأس الوفد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي وضمّ موظفين من وزارة الداخليّة والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ومجلس الأمن السيبراني وهيئة الأوراق الماليّة والسلع وسوق أبوظبي العالمي.
وقال حامد الزعابي إن الزيارة ستعزز التعاون الوثيق بين الإمارات العربيّة المتّحدة وسنغافورة على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأضاف الزعابي: «ثمّة أوجهٌ مشتركة بين الإمارات العربيّة المتّحدة وسنغافورة، بما في ذلك التزامهما الصارم في مكافحة الجرائم الماليّة. ففي الواقع، كوننا مركزين ماليين وتجاريّين عالميّين، نؤدّي دورًا بالغ الأهمّية على مستوى المنظومة الماليّة العالميّة، كما نواصل تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة لدينا من خلال تبادل المعلومات والأفكار والخبرات. وبالإضافة إلى ذلك، تشكّل علاقتنا الثنائية صلة وصلٍ ماليّة هامّة بين قارّة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، خصوصًا أنّ دولة الإمارات تمثّل اليوم أكبر شريك تجاري لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وتابع: «خلال اجتماعاتنا، قمنا بمناقشة موضوعات هامّة، بما في ذلك أطر العمل التنظيميّة والأصول الافتراضيّة والتحقيقات وإستراتيجيّات مكافحة الاحتيال. وعلاوةً على ذلك، تقوم مجموعة واسعة من السلطات الإماراتيّة بالتعاون مع النظراء في سنغافورة من أجل مكافحة تدفّق الأموال غير المشروعة، حيث يسرّني كون العديد منها جزءًا من هذا الوفد».
واجتمع الوفد مع مجموعة من الشركاء في سنغافورة، بما في ذلك السلطة النقديّة في سنغافورة ووزارة الداخليّة ومركز مكافحة الاحتيال وإدارة الشؤون التجاريّة لدى شرطة سنغافورة.
كما التقى الوفد أيضاً مع ت. راجا كومار، رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف»، على هامش قمة «متحدون من أجل الحياة البرية 2023» حيث شارك قادة الحفاظ على البيئة، وجهات إنفاذ القانون، والحكومات، وممثلون من القطاع الخاص لمناقشة القضايا العالمية التي تؤثر على الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية من خلال قصص نجاح من جنوب شرق آسيا وخارجها. وتلعب دولة الإمارات دوراً نشطاً في مكافحة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية، ويدعم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزارة الداخلية الإماراتية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال اجتماعات المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC) في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في دبي.
وخلال الزيارة، التقى المكتب التنفيذي أيضاً بأكاديميين من جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة لمناقشة إجراء مشاريع بحثية مشتركة.

مكافحة الجرائم المالية
الإمارات
سنغافورة
حامد الزعابي
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