«إيدج» تتعاون مع شركة التكنولوجيا والدفاع في تايلاند

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ايدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، وRV Connex، شركة التكنولوجيا والدفاع والهندسة في تايلاند، عن شراكة جديدة تهدف إلى تبادل الحلول والخدمات والقدرات في مجالات الطائرات المسيّرة والذخائر الجوالة والذخائر الموجهة بدقة.

ومن خلال الجمع بين خبراتهما وتجاربهما ومواردهما الضخمة، ستوفر RV Connex وايدج للعملاء في تايلاند إمكانية الوصول إلى القدرات المتطورة والحلول الشاملة. ووقعت الاتفاقية السيدة وانتا وانغثاناساكون، نائب الرئيس للشؤون التجارية والامتثال لدى RV Connex، وحمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال.

وقال بيرافون تراكولتشانغ، نائب الرئيس والمدير العام ومدير التصنيع في RV Connex: «ستعمل الشراكة مع مجموعة ايدج على تسخير خبراتنا وتجاربنا التي تكمّل بعضها بعضاً. وبفضل إنجازات RV Connex المتميزة وخبرتها العميقة في المجال، سنستفيد أيضاً من التعاون التقني الفعال مع شركاء أقوياء لتقديم مجموعتنا الشاملة من الحلول المجرّبة والفعالة إلى دولة الإمارات والمنطقة».

وسوف تستفيد الشراكة بين RV Connex وايدج من نقاط القوة والقدرات التكاملية لكلتا الشركتين، مما يؤكد التزامهما المشترك بالابتكار والحلول الفعالة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في قطاع الدفاع.

وقال عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام في ايدج: «من خلال التعاون مع RV Connex، إحدى شركات الدفاع الأسرع نمواً في تايلاند، تعمل ايدج على تعزيز التزامها بتطوير قدراتنا التكنولوجية بمجالات الدفاع في الدولة وفي المنطقة».

وأضاف: «من خلال هذه الشراكة، سنتابع التطورات التي تقدّم حلولاً دفاعية مبتكرة للعملاء في تايلاند من خلال الاستفادة من منصات RV Connex وخبرتها الراسخة في العديد من مجالات الدفاع. كما نتطلع بشكل مشترك إلى تطوير القدرات الرائدة التي من شأنها تشكيل مستقبل صناعة الدفاع وتوسيع انتشار ايدج في المنطقة».