الجمعة 10 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إيدج» تتعاون مع شركة التكنولوجيا والدفاع في تايلاند

«إيدج» تتعاون مع شركة التكنولوجيا والدفاع في تايلاند
10 نوفمبر 2023 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"

أعلنت «ايدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، وRV Connex، شركة التكنولوجيا والدفاع والهندسة في تايلاند، عن شراكة جديدة تهدف إلى تبادل الحلول والخدمات والقدرات في مجالات الطائرات المسيّرة والذخائر الجوالة والذخائر الموجهة بدقة.
ومن خلال الجمع بين خبراتهما وتجاربهما ومواردهما الضخمة، ستوفر RV Connex وايدج للعملاء في تايلاند إمكانية الوصول إلى القدرات المتطورة والحلول الشاملة. ووقعت الاتفاقية السيدة وانتا وانغثاناساكون، نائب الرئيس للشؤون التجارية والامتثال لدى RV Connex، وحمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال.
وقال بيرافون تراكولتشانغ، نائب الرئيس والمدير العام ومدير التصنيع في RV Connex: «ستعمل الشراكة مع مجموعة ايدج على تسخير خبراتنا وتجاربنا التي تكمّل بعضها بعضاً. وبفضل إنجازات RV Connex المتميزة وخبرتها العميقة في المجال، سنستفيد أيضاً من التعاون التقني الفعال مع شركاء أقوياء لتقديم مجموعتنا الشاملة من الحلول المجرّبة والفعالة إلى دولة الإمارات والمنطقة».
وسوف تستفيد الشراكة بين RV Connex وايدج من نقاط القوة والقدرات التكاملية لكلتا الشركتين، مما يؤكد التزامهما المشترك بالابتكار والحلول الفعالة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في قطاع الدفاع.
وقال عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام في ايدج: «من خلال التعاون مع RV Connex، إحدى شركات الدفاع الأسرع نمواً في تايلاند، تعمل ايدج على تعزيز التزامها بتطوير قدراتنا التكنولوجية بمجالات الدفاع في الدولة وفي المنطقة».
وأضاف: «من خلال هذه الشراكة، سنتابع التطورات التي تقدّم حلولاً دفاعية مبتكرة للعملاء في تايلاند من خلال الاستفادة من منصات RV Connex وخبرتها الراسخة في العديد من مجالات الدفاع. كما نتطلع بشكل مشترك إلى تطوير القدرات الرائدة التي من شأنها تشكيل مستقبل صناعة الدفاع وتوسيع انتشار ايدج في المنطقة».

إيدج
الإمارات
تايلاند
مجموعة إيدج
آخر الأخبار
الصين لديها موارد وفيرة من الخيزران وإمكانات للتنمية الصناعية
الأخبار العالمية
الصين تطلق خطة وطنية لاستخدام الخيزران كبديل للبلاستيك
اليوم 09:27
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
علوم الدار
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
اليوم 09:21
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"
اقتصاد
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"
اليوم 09:09
الذهب
اقتصاد
أسعار الذهب تتجه لتسجيل تراجع متأثرة بارتفاع الدولار
اليوم 09:02
"الأرصاد"
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©