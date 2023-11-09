مديرة بعثة «الصليب الأحمر» بالدولة لـ«الاتحاد»: دور محوري للإمارات في الاستجابة للأزمات الإنسانية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

قالت كلير دالتون، مديرة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات: «تقوم الإمارات، من خلال مبادراتها المختلفة، بدور محوري في الاستجابة للأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى».

وأشارت في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، تعليقاً على دور الإمارات الدبلوماسي والإنساني، إلى أن دولة الإمارات تقوم بعمل مهم على مختلف الصعد، وفي شتى المجالات، ويتجسد هذا في موقف دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال دعوتها مراراً وتكراراً إلى حماية المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن تأكيدها الحاجة إلى الحوار والدبلوماسية ووقف التصعيد.

وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تتمتعان بشراكة طويلة الأمد في مجال العمل الإنساني، وهو ما له أثر مهم وإيجابي على مدار سنوات ممتدة.

وعن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أجابت: «تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين من النزاع، وعبرت الحدود 25 شاحنة تحمل الإمدادات الأساسية منذ 27 أكتوبر».

وأضافت: «تشمل المساعدات مواد طبية، ولوازم تنقية المياه، وأدوات منزلية أساسية، وبسكويتاً مدعماً، وأكياساً للجثث، كما وصل فريق متخصص من اللجنة الدولية إلى غزة يضم فريقاً لجراحة الحرب، واختصاصياً بمجال التعامل مع التلوث الناتج عن الأسلحة».

وذكرت أن «فريق الجراحة يقدم الدعم للمستشفى الأوروبي في غزة، حيث يعالج المرضى المصابين بجروح خطيرة، ولكن كل هذا ليس سوى نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية في غزة».

وحول أبرز المشاريع المشتركة مؤخراً بين دولة الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ذكرت أنه تم توقيع اتفاقية مع الإمارات، تُعرف باسم «اتفاقية الدولة المضيفة»، وذلك لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديد الوضع القانوني للمنظمة في الدولة.

وشددت على أن دولة الإمارات العربية المتحدة طرف فاعل إنساني مهم وشريك رئيس للجنة الدولية للصليب الأحمر، وستساعد اتفاقية المقر هذه على تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقالت: «إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر فخورة بإدراج دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مجموعة دعم المانحين التابعة لها، ونحن ملتزمون بتعزيز شراكتنا في دعم المتضررين جراء القضايا الإنسانية الحرجة».

ويرسم اتفاق المقر هذا إطاراً للعلاقات بين اللجنة الدولية وسلطات البلد المعني، ما يمكنها من تنفيذ مهمتها. كما يضمن أن تتمتع اللجنة الدولية بالامتيازات والحصانات اللازمة للقيام بأنشطتها بما يتماشى مع ولايتها وإجراءات عملها المعتادة.

وتمتلك دولة الإمارات علاقات متميزة وتعاوناً وثيقاً مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجاء الاتفاق على إنشاء مكتب للجنة الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة ليسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من أعمال الإغاثة والوصول إلى المحتاجين واستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العمل الإغاثي حالياً في العديد من أرجاء العالم.

يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هي منظمة مستقلة ومحايدة تضمن الحماية الإنسانية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى. وهي تتخذ إجراءات استجابة لحالات الطوارئ، بينما تعزز في الوقت ذاته احترام القانون الدولي الإنساني.

وتأسست في عام 1863، وكانت منبعاً لانبثاق اتفاقيات جنيف والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.