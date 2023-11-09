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1520 متطوعاً في «تراحُم- من أجل غزة» بعجمان

راشد النعيمي خلال تفقده سير العمل في حملة «تراحم من أجل غزة» بعجمان (وام)
10 نوفمبر 2023 01:32

عجمان (الاتحاد)
شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أمس، في قاعة الإمارات للضيافة حملة «تراحُم - من أجل غزة».
والتقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي بعدد من المتطوعين في المركز خلال الجولة، وأشاد بجهود المتطوعين والمتطوعات والمؤسسات الحكومية والخاصة والفعاليات المجتمعية والمواطنين والمقيمين وحرصهم على الإسهام في إغاثة الفلسطينيين المتضررين في غزة.

وتفقد سير العمل في الحملة وشارك بتجهيز الحزم الإغاثية، وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وراشد مبارك المنصوري أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومحمد عمر الشمري، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر في عجمان وعدد من المسؤولين.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الحملة تجسد القيم الراسخة لمجتمع دولة الإمارات وتضامنها الإنساني مع المتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمراراً لمسيرة الخير التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان السبّاق والمبادر دائماً بمساعدة الدول المنكوبة في أنحاء العالم كافة.

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من جانبه، أشاد راشد مبارك المنصوري بزيارة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لمقر الحملة في عجمان، مؤكداً أنها تمثل دعماً كبيراً لجهود المتطوعين الذين تدافعوا من مختلف إمارات الدولة للمشاركة وتعزيز فعاليات الحملة.
وقال المنصوري: إن حملة عجمان تأتي امتداداً للحملات السابقة التي تم تنظيمها في كل من أبوظبي ودبي والشارقة دعماً للأشقاء في غزة، مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ستواصل جهودها في هذا الصدد بالتعاون مع الشركاء لتعزيز دور الإمارات الإنساني لصالح المتأثرين من الأحداث في قطاع غزة.

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