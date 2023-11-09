مجموعة قرقاش تحتفل بتخريج 23 مواطناً إماراتياً

دبي (الاتحاد)

احتفلت مجموعة قرقاش، إحدى أبرز المجموعات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتخريج 23 متدرباً جديداً ضمن الدفعتين الرابعة والخامسة في برنامج «آي ستار»»، والذي يهدف لتطوير الكفاءات الوطنية التي تتطلع إلى بدء أو تعزيز حياتها المهنية، وذلك خلال حفل أقيم بفندق والدروف استوريا دبي. والبرنامج مبادرة فريدة توفر تطوراً مهنياً استثنائياً من شأنه أن يساعد الشباب الإماراتيين الطموحين في تحقيق تطلعاتهم المهنية. ويتيح للطلاب الذين يتم اختيارهم التمتع ببرامج تدريب رفيعة المستوى، وتجارب عملية على أرض الواقع لمدة تصل إلى 6 أشهر، مما يوفر لهم فرصاً فريدة لاكتساب مهارات وقدرات وخبرات مهنية نوعية تحت دعم وإشراف مديرين ومختصين. وسلم شهاب قرقاش، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش، خلال الحفل شهادات التخرج لـ 3 خريجين متفوقين في البرنامج الذين عرضوا تجاربهم في خطاب مؤثر يعكس مدى نجاح رحلتهم المهنية. وقال شهاب قرقاش في كلمته في الحفل أمام الحضور: «يمثل هذا اليوم إنجازاً كبيراً في التزامنا بتعزيز التوطين في المجموعة، حيث يتماشى برنامج (آي ستار) للخريجين مع رؤية حكومة دولة الإمارات في زيادة نسبة الكفاءات الإماراتية الشابة في القطاع الخاص. ونحن نسعى دائماً لجذب وتنمية واحتضان المواهب الإماراتية في مختلف قطاعات المجموعة». وأكد أهمية الاستثمار في مجال التدريب لإعداد المواهب والمهارات الإماراتية، وضمان أن تكون مجهزة ومستعدة بالشكل الكامل للانتقال لصفوف القوى العاملة.

ومنذ إطلاق البرنامج عام 2018، استمر في رحلة نمو ملحوظة، حيث استقبل حتى الآن حوالي 100 متدرب.

وقد حقق البرنامج معدل احتفاظ بنسبة 95% من خريجي الدفعتين الرابعة والخامسة، ما يشكل إنجازاً كبيراً يشير إلى مستقبل واعد ومشرق لهذه المبادرة.