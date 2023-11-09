تعاون بين جامعة أبوظبي و«يونيلابس»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شبكة مختبرات «يونيلابس» السويسرية، إحدى شركات التشخيص الطبي الرائدة في أوروبا، والمتخصصة في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية التي تشمل المختبرات وعلم الأمراض وعلم الوراثة والتصوير للمرضى، عبر أربع قارات حول العالم.

وقع مذكرة التفاهم البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، ومحمد داود، الرئيس التنفيذي في الشرق الأوسط لدى يونيلابس، وذلك بحضور الدكتور سفيان مغايضة، عميد كلية العلوم الصحية المكلف بجامعة أبوظبي، وعمر نظمي، المدير المالي، في الشرق الأوسط لدى «يونيلابس».

تُركز المذكرة على مجموعة متنوعة من المجالات الطبية الرئيسية، بما في ذلك الاستشارات والدراسات الأكاديمية، والدعم المؤسسي، والتنمية البشرية، والإدارية. كما سيحظى طلبة جامعة أبوظبي بإمكانية الوصول الحصري إلى مختبرات التشخيص الطبي الحديثة التابعة لـ «يونيلابس».

وقال الدكتور سفيان مغايضة، عميد كلية العلوم الصحية المكلف بجامعة أبوظبي: «تجسد جامعة أبوظبي، من خلال تعاونها البنّاء مع يونيلابس، شريكنا العالمي المرموق، التزامها بالاستثمار في فرص البحث العلمي لرفع مستوى المعرفة وصقل مهارات طلبتنا. ونحن في جامعة أبوظبي نسعى باستمرار لتشجيع طلابنا وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في البرامج والدورات التدريبية الحديثة المقدمة لهم بهدف تحقيق المزيد من التفوق في مجالات تخصصهم، والاستعداد التام لمهنهم المستقبلية المبتكرة، ونتطلع لحصد ثمار تعاوننا في مجال العلوم الصحية، وبالتالي تعزيز مسيرة طلبتنا الأكاديمية، والإسهام بفاعلية في رفاهية مجتمعنا عموماً».

وقال محمد داود، الرئيس التنفيذي لشبكة المختبرات «يونيلابس» في منطقة الشرق الأوسط: «فخورون أن نكون جزءاً داعماً للجهود التي تبذلها كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي، في الارتقاء بمعارف وكفاءة الطلبة والتدريب العملي في بيئة مثالية واكتساب الخبرات في مجال الطب التشخيصي والمخبري وعلم الوراثة الجزيئي والطبي والأشعة».