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علوم الدار

محمد الشرقي وسفيرة أستراليا يبحثان العلاقات الثنائية

محمد الشرقي يستقبل سفيرة أستراليا (وام)
10 نوفمبر 2023 01:32

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، هايدي فينامور، سفيرة أستراليا لدى الدولة، وبرايني هيليس، القنصل العام الأسترالي لدبي والإمارات الشمالية.
ورحب سموه بالسفيرة التي قدمت للسلام على سموه، متمنياً لها التوفيق في أداء مهام عملها، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها على الصُعُد كافة.
وأشادت السفيرة بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، في مختلف المجالات.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
أستراليا
الإمارات
الإمارات وأستراليا
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
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