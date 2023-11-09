«بيئة أبوظبي» و«دو» تطلقان «ناها»

أيهاب الرفاعي (أبوظبي)

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي وشركة دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن إطلاق منصة «ناها» للمشاركة البيئية. وتم تصميم هذه المبادرة للاستفادة من المنصات الرقمية المخصصة لتعزيز الاستدامة، ورفع مستوى الوعي البيئي، وتشجيع الممارسات الخضراء في جميع أنحاء إمارة أبوظبي وخارجها، وذلك في إطار التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مبادرات الاستدامة.

تعتبر منصة «ناها»، التي تعني باللغة العربية الموائل الطبيعية، نقطة اتصال واحدة لمبادرات التوعية البيئية الرئيسة التي تنفذها هيئة البيئة – أبوظبي، والتي تقوم على المعلومات والمعرفة العلمية، وتهدف إلى تعزيز الجهود لتحويل الوعود بشأن المناخ إلى عمل هادف في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المشاركة والانخراط في البرامج المختلفة التي تشكل جزءاً من المنصة.

كما تقدم منصة «ناها» مجموعة من الأدوات والموارد، التي تتضمن «صفحتي»، وصفحة الأخبار وأجندة البرامج والفعاليات المخصصة لتمكين الأفراد من تبني أنماط الحياة الصديقة للبيئة، من خلال زيادة الوعي والمشاركة في الأحداث والفعاليات المجتمعية، وتضم المنصة الإلكترونية أكثر من 8 برامج ومبادرات بيئية مثل مبادرتَي المدارس والجامعات المستدامة وبرنامج «ساهم» – علم المواطنة، وغيرها من المبادرات التي تستهدف الشباب وطلاب المدارس والمجتمع.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي: «يعد إطلاق منصة (ناها) خطوة إلى الأمام في شراكتنا مع شركة (دو)، وهي تتويج لمبادراتنا التوعوية والتعليمية التي تتجلى في منصة رقمية موحدة. ويتماشى هذا الإطلاق مع أهداف (عام الاستدامة) الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، حيث تجسد هذه المنصة التزامنا الثابت بحماية البيئة، وبزيادة الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية الاستدامة، وضرورة تحقيقها من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة يمكن تنفيذها في حياتنا اليومية».