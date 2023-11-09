الجمعة 10 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«صحة دبي» تواصل حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

جانب من الحملة (من المصدر)
10 نوفمبر 2023 01:32

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"

تواصل هيئة الصحة في بدبي تنفيذ حملتها الواسعة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بمختلف الدوائر والجهات الحكومية، والمدارس الخاصة، وأماكن تجمع العمال في إمارة دبي.
وتأتي الحملة التي ستسمر حتى نهاية فبراير المقبل في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة لتعزيز الأمن الصحي لأفراد المجتمع، والحد من انتشار الأمراض المعدية، حيث تعتبر الإنفلونزا من الأمراض الشائعة في فصل الشتاء، والتي يمكن أن تتسبب في أعراض خطيرة تؤثر على الحياة اليومية للأفراد.
وأكد بطي السويدي أخصائي الصحة العامة بهيئة الصحة في دبي على أهمية هذه الحملة التي تأتي ضمن الحملة الوطنية التي تنفذها مختلف الجهات الصحية في الدولة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وتقديم النصائح والإرشادات الطبية حول أهمية المطعوم لتفادي المضاعفات السلبية للإنفلونزا وخاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة.
وأوضح السويدي الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة حماية الصحة العامة لنشر الوعي الصحي بأهمية الوقاية من الأمراض المعدية، بما فيها الإنفلونزا الموسمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها بين أفراد المجتمع.
ودعا السويدي أفراد المجتمع إلى المبادرة للحصول على لقاح الإنفلونزا وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها مثل: النساء الحوامل، والأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، والأفراد الذين يعانون من حالات طبية مزمنة مثل: أمراض القلب، والرئة، والكلى، والكبد، وأمراض الدم المزمنة وغيرها، والعاملون في مجال الرعاية الصحية.

هيئة الصحة
دبي
الإمارات
هيئة الصحة في دبي
صحة دبي
التطعيم ضد الأنفلونزا
الإنفلونزا الموسمية
تطعيم الإنفلونزا
تطعيم الإنفلونزا الموسمية
الإنفلونزا
آخر الأخبار
الصين لديها موارد وفيرة من الخيزران وإمكانات للتنمية الصناعية
الأخبار العالمية
الصين تطلق خطة وطنية لاستخدام الخيزران كبديل للبلاستيك
اليوم 09:27
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
علوم الدار
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
اليوم 09:21
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"
اقتصاد
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"
اليوم 09:09
الذهب
اقتصاد
أسعار الذهب تتجه لتسجيل تراجع متأثرة بارتفاع الدولار
اليوم 09:02
"الأرصاد"
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©