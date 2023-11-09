راشد بن حميد ومريم المهيري يطلعان على مشروع الحمأة للطاقة

عجمان (وام)

اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بالدولة، على إنجازات مشروع «الحمأة للطاقة» الذي تنفذه شركة الصرف الصحي في إمارة عجمان.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالمشروع الرائد الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي لإنتاج كهرباء «خضراء» من حمأة محطة معالجة مياه الصرف الصحي، انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة للطاقة النظيفة والساعية للتصدي للتحديات البيئية الملحة وإيجاد الحلول المبتكرة.

وأعرب عن فخره بالإنجازات المهمة التي حققها مشروع الحمأة للطاقة الذي بلغت تكلفته 120 مليون درهم، حيث نجح في معالجة ما يصل إلى 920 متراً مكعباً من الحمأة يومياً، ما أدى إلى توليد 2.4 ميجاوات من الكهرباء الخضراء تغطي جزءاً كبيراً من استهلاك الكهرباء لمصفاة الصرف الصحي في عجمان.

من جهتها، بينت معالي مريم المهيري، أن المشروع يعد نموذجاً مثالياً للمشاريع المستدامة وأنه حقق أفضل النتائج المرجوة، وقالت: «إن تأثير مشروع S2E يتجاوز مجرد إنتاج الطاقة كونه يتناول قضية إدارة الحمأة بشكل حيوي، محولاً النفايات إلى مورد قيم ومستدام، حيث أظهرت مصفاة الصرف الصحي في عجمان التزاماً متواصلاً بتقليل النفايات والاستدامة البيئية، داعمةً للاقتصاد الدائري والمبادرات الخاصة بالطاقة المتجددة». وأضافت أن نجاح مشروع الحمأة للطاقة يُرسخ مكانة الممارسات المستدامة والمسؤولة بيئياً، ويعد دافعاً نحو الانتقال إلى الطاقة المتجددة وتبني حلول إدارة النفايات الابتكارية.

رافق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي مريم المهيري، خلال الزيارة، عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية في عجمان، ومحمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وممثلون عن الشركاء.

جدير بالذكر أن مصفاة الصرف الصحي حققت استقلالية أكبر في الأداء الكهربائي، حيث حققت حتى يوليو 2023، نسبة 70% من الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، وأسهمت في تقليل حجم الحمأة بنسبة 40%.