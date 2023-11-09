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«بلدية دبي»: مبادرة لتثبيت الملاحق السكنية غير المرخصة بمنازل المواطنين

مبنى بلدية دبي (من المصدر)
10 نوفمبر 2023 01:32

دبي (الاتحاد)

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أطلقت بلدية دبي مبادرةً لتثبيت الملاحق السكنية في منازل المواطنين ضمن الأراضي الخاضعة لتشريعات البلدية في الإمارة، وتهدف المبادرة التي تستمر طيلة شهر نوفمبر إلى تثبيت وضع الملاحق المُنفذة دون الحصول على التراخيص اللازمة من بلدية دبي، إضافةً إلى التأكد من سلامة تلك الملاحق إنشائياً، ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة لأعمال البناء في إمارة دبي. وتأتي المبادرة في إطار جهود البلدية للتأكد من عدم وجود خطورة إنشائية في الملاحق المُنفذة دون الحصول على ترخيص مسبق منها.
وفّرت بلدية دبي إجراءات سلسة وسريعة للتقديم على المبادرة والاستفادة منها، حيث يشترط في مقدم الطلب أن يكون مواطناً مالكاً للفيلا السكنية أو من ينوب عنه، دون الحاجة إلى تقديم أية وثائق، وتحديد رقم الأرض أو رقم مكاني للفيلا السكنية وبيانات التواصل الخاصة بمقدم الطلب، بعدها ستجدول جميع الطلبات الواردة بالترتيب وفق وقت ورودها، ليجري التنسيق مع صاحب العلاقة وتحديد موعد الزيارة المناسب له.
وسيجري التنسيق في وقتٍ لاحق مع مقدم الطلب من قبل المهندس المختص لزيارة الموقع وإعداد مخطط الوضع القائم للملحق والتأكد من مطابقته للنظام وتقييم حالته الإنشائية بغرض التأكد من سلامته الإنشائية وصلاحيته للاستخدام.

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