الجمعة 10 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق برنامج مشروع الزراعة المتجددة

إطلاق برنامج مشروع الزراعة المتجددة
10 نوفمبر 2023 01:31

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"

أعلنت غومبوك، وهي مؤسسة مجتمعية رائدة مكرسة لدعم الاستدامة والعمل المناخي، أمس، إطلاق برنامج مشروع الزراعة المتجددة، وذلك بالشراكة مع بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وساب (البنك السعودي الأول)، وبدعم من المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا (EIT) للأغذية. يهدف البرنامج إلى تمكين الباحثين والطلاب الذين يشاركون بنشاط في إيجاد حلول للتحديات الزراعية الأساسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
ويكمن الهدف الأساسي للبرنامج في رسم مسار مستدام نحو مستقبل أكثر اخضراراً من خلال دعم الحلول المبتكرة في أساليب المعالجة والتكنولوجيا لمواجهة مجموعة واسعة من التحديات، بما في ذلك قضايا الجوع والتغذية، التخفيف من تغير المناخ، التكيّف، وغيرها من الأمور الأخرى. ومن خلال القيام بذلك، فإن البرنامج سيقدم الزراعة المتجددة كمنارة أمل في المعركة ضد العقبات الزراعية الإقليمية، ما يعزز مرونة وازدهار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا للأجيال القادمة.
من شروط قبول الحلول المقترحة من قبل المشاركين أن يؤدي تطبيقها إلى آثار اقتصادية، بيئية واجتماعية مفيدة للمزارعين والمجتمعات المحلية، وأن تكون مصممة خصيصاً للظروف الزراعية الفريدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدفع التغيير المستدام على المدى الطويل.
ويتبع برنامج مشروع الزراعة المتجددة نهجاً متعدد الأوجه، يهدف إلى تعزيز دعم اقتصاد المعرفة من خلال التركيز على البحث، العلوم والحلول القائمة على البيانات. كما يركز البرنامج بقوة على بناء قدرات الأوساط الأكاديمية والباحثين، وتعزيز ريادة الأعمال ومهارات الأعمال لسد الفجوة بين القطاعات الأكاديمية والبحثية وقطاع الأعمال. 
يمكن للطلاب والباحثين الذين يركزون على الحلول المبتكرة والقابلة للتطبيق في مجال الزراعة المتجددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، تقديم طلباتهم للبرنامج عبر الإنترنت بحلول 18 ديسمبر 2023 على www.RegeneativeAgricultureVenture.com

الاستدامة
الإمارات
المناخ
التغير المناخي
تغير المناخ
آخر الأخبار
الصين لديها موارد وفيرة من الخيزران وإمكانات للتنمية الصناعية
الأخبار العالمية
الصين تطلق خطة وطنية لاستخدام الخيزران كبديل للبلاستيك
اليوم 09:27
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
علوم الدار
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
اليوم 09:21
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"
اقتصاد
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"
اليوم 09:09
الذهب
اقتصاد
أسعار الذهب تتجه لتسجيل تراجع متأثرة بارتفاع الدولار
اليوم 09:02
"الأرصاد"
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©