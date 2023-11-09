دبي (الاتحاد)

أعلنت غومبوك، وهي مؤسسة مجتمعية رائدة مكرسة لدعم الاستدامة والعمل المناخي، أمس، إطلاق برنامج مشروع الزراعة المتجددة، وذلك بالشراكة مع بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وساب (البنك السعودي الأول)، وبدعم من المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا (EIT) للأغذية. يهدف البرنامج إلى تمكين الباحثين والطلاب الذين يشاركون بنشاط في إيجاد حلول للتحديات الزراعية الأساسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

ويكمن الهدف الأساسي للبرنامج في رسم مسار مستدام نحو مستقبل أكثر اخضراراً من خلال دعم الحلول المبتكرة في أساليب المعالجة والتكنولوجيا لمواجهة مجموعة واسعة من التحديات، بما في ذلك قضايا الجوع والتغذية، التخفيف من تغير المناخ، التكيّف، وغيرها من الأمور الأخرى. ومن خلال القيام بذلك، فإن البرنامج سيقدم الزراعة المتجددة كمنارة أمل في المعركة ضد العقبات الزراعية الإقليمية، ما يعزز مرونة وازدهار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا للأجيال القادمة.

من شروط قبول الحلول المقترحة من قبل المشاركين أن يؤدي تطبيقها إلى آثار اقتصادية، بيئية واجتماعية مفيدة للمزارعين والمجتمعات المحلية، وأن تكون مصممة خصيصاً للظروف الزراعية الفريدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدفع التغيير المستدام على المدى الطويل.

ويتبع برنامج مشروع الزراعة المتجددة نهجاً متعدد الأوجه، يهدف إلى تعزيز دعم اقتصاد المعرفة من خلال التركيز على البحث، العلوم والحلول القائمة على البيانات. كما يركز البرنامج بقوة على بناء قدرات الأوساط الأكاديمية والباحثين، وتعزيز ريادة الأعمال ومهارات الأعمال لسد الفجوة بين القطاعات الأكاديمية والبحثية وقطاع الأعمال.

يمكن للطلاب والباحثين الذين يركزون على الحلول المبتكرة والقابلة للتطبيق في مجال الزراعة المتجددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، تقديم طلباتهم للبرنامج عبر الإنترنت بحلول 18 ديسمبر 2023 على www.RegeneativeAgricultureVenture.com