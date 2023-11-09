اسكتلندا تعلن المشاركة في «COP28»

اسكتلندا (وام)

أعلنت اسكتلندا مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28»، المُقرر عقده في دبي نهاية الشهر الحالي.

وأكد معالي حمزة يوسف، رئيس وزراء الحكومة الاسكتلندية، أن «COP28» يوفر فرصة لتسليط الضوء على التزام اسكتلندا بمعالجة أزمتي المناخ والطبيعة المزدوجتين وتحقيق وعودها المناخية على الصعيد العالمي وتقديم مساهمة بنّاءة في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والأزمة المناخية».

وقال معاليه: «تغتنم الحكومة الإسكتلندية فرصة مشاركتها لدعوة الجميع إلى التحرّك بشكل عاجل لمعالجة الظلم الواقع على بعض البلدان جرّاء الأزمة المناخية، من خلال دعم المجتمعات التي لم تكن مسبباً رئيسياً للأزمة وتعاني أكثر من غيرها من تبعاتها، بما في ذلك قيادتنا بشأن الخسارة والضرر». وأضاف: « لهذا السبب فإن COP28 مهم للغاية، ولن نتمكّن من تخطي التّبِعات المُلّحة لهذه الأزمة إلا بالعمل معاً، إذ أننا لا نملك الوقت للعمل بمفردنا عندما يتعلق الأمر بالانتقال العادل إلى صافي انبعاثات صفرية». وقال:« يتيح مؤتمر الأطراف COP28 الفرصة أمام الحكومة الإسكتلندية لتعزيز علاقاتها الدولية وبناء شراكات عالمية جديدة، بالإضافة إلى أن حضور الشركات الاسكتلندية في المؤتمر سيعزز من السمعة العالمية لاسكتلندا، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، كما أنها أيضاً فرصة لجذب الاستثمارات للقطاعات الاستراتيجية ذات الانبعاثات الصفرية في اسكتلندا». كما ستشارك أيضاً ميري ماك آلان، أمين عام الحكومة الاسكتلندية للنقل وصافي الانبعاثات الصفرية والانتقال العادل، في أعمال المؤتمر بهدف عرض التقدّم الذي تحرزه اسكتلندا لتحقيق انتقال عادل نحو صافي انبعاثات صفرية، والجهود المستمرة للحكومة لمواصلة العمل نحو تعزيز صناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين.

وسيرافق رئيس الحكومة خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، وفد من الشركات الاسكتلندية من مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، لتسليط الضوء على سمعة اسكتلندا العالمية وتعزيز وجذب الاستثمار إليها.