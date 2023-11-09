الإمارات تشارك في الدورة الـ 44 للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية بالكاميرون

ياوندي (وام)

ترأس الدكتور سالم النيادي، سفير دولة الإمارات لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ 44 للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية الذي عقد في العاصمة الكاميرونية ياوندي، تحت عنوان «الحكم الرشيد.. ضمان للاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي للمواطنين الفرنكوفونيين»، بمشاركة عدد من الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية، حيث تشارك دولة الإمارات بصفتها عضواً مشاركاً في الاجتماعات الرسمية كافة للمنظمة الفرنكوفونية. وأكد النيادي، في كلمة له خلال المؤتمر، أن دولة الإمارات تتشارك والمنظمة الدولية للفرنكوفونية القيم والأسس الإنسانية النبيلة التي نسعى جميعاً إلى ترسيخها لتكون صمام أمان ومصدراً للتفاعل البناء في عالم مليء بالمتغيرات والتحديات.

وشدد النيادي، على أهمية التضامن وتعزيز التعايش السلمي والتسامح بالتزامن مع محاربة التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية، منوهاً باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار التاريخي 2686 (2023) بشأن «التسامح والسلام والأمن الدوليين»، والذي تمت صياغته من قبل دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وقال: «تؤمن دولة الإمارات بأن السبيل الوحيد لنزع فتيل الأزمات، وتحقيق التنمية الشاملة بما يحقق تطلعات الشعوب، يتمثل في احترام سيادة الدول وخفض التصعيد من خلال تغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات، فضلاً عن تعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، والاستفادة القصوى من قدرات الشباب المبدع من أجل بناء مستقبل واعد ومشرق للأجيال القادمة».