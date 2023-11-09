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حمدان بن زايد: أبوظبي عززت مكانتها على خريطة السياحة العالمية

حمدان بن زايد خلال تفقده معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023
10 نوفمبر 2023 01:33

أبوظبي (وام)
زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أمس، معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 في نسخته الخامسة، والتي تقام برعاية سموه، رافقه خلالها سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان.

كما رافق سموه الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ حمدان بن شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من كبار المسؤولين.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله للمعرض، حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، ودارين جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك.

منتجات ومعدات
واستهل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جولته بتفقد عدد من الأجنحة والأقسام التي تعرض مختلف المنتجات والمعدات المختصة بالقطاع البحري والابتكارات الفنية والتقنية التي تعرض لأول مرة في قطاع صناعة اليخوت والقوارب ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية، بالإضافة إلى منصات العروض الجديدة والمتقدمة في قطاعات الاستدامة البحرية والحفاظ على المقدرات البيئية الطبيعية التي تم إطلاقها للمرة الأولى في المعرض بالتزامن مع عام الاستدامة في الدولة.

وتعرَّف سموه على جديد المعروضات من يخوت فاخرة وقوارب من مختلف الأنواع ولجميع الاستخدامات.
وفي القناة البحرية، زار سموه عدداً من اليخوت والقوارب الرياضية والترفيهية، واستمع من القائمين على المعرض وأصحاب الشركات المصنعة إلى شرح مفصل عن أبرز المعروضات المختصة في مجال صناعة اليخوت والتجهيزات والتصميمات المرتبطة بهذه الصناعة.

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ورحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بكل العارضين والزوار، مؤكداً أن النسخة الحالية من المعرض تعد الأكبر منذ انطلاقته الأولى في عام 2018، حيث يجمع المعرض تحت مظلته 50 دولة و711 شركة عارضة وعلامة تجارية.
وأشاد سموه بمدى التطور الذي وصلت إليه صناعة القوارب والمعدات البحرية في الدولة، وقدرتها على المنافسة والوصول للأسواق العالمية، مؤكداً أهمية مثل هذه الفعاليات في عقد الشراكات ونقل وتوطين المعرفة المتقدمة في مختلف القطاعات الحيوية.

مقصد سياحي
وقال سموه إن إمارة أبوظبي عززت مكانتها على خريطة السياحة العالمية وأصبحت مقصداً سياحياً واستثمارياً عالمياً لرجال الأعمال والمستثمرين، مستفيدة من مناخها وثقافتها الفريدة ومقوماتها الطبيعية لتعزيز قطاعها السياحي، بما يعكس أهميتها ومكانتها موقعاً استراتيجياً مهماً لتنظيم العديد من المعارض والفعاليات العالمية والمتخصصة.
ولفت سموه إلى أن معرض أبوظبي الدولي للقوارب يعد واحداً من أكثر المعارض تميزاً على المستوى العالمي، وحقق شهرة عالمية واسعة، وبات يستقطب العديد من الشركات المتخصصة في صناعة وتصميم كل أنواع القوارب واليخوت والتجهيزات التابعة لها.

وأعرب سموه عن سعادته بزيارة المعرض والتعرف على آخر المبتكرات في عالم السياحة البحرية والترفيهية، منوهاً بالمشاركة الكبيرة والمكانة الطيبة التي وصلت إليها الشركات والمصانع الوطنية التي استطاعت أن تعزز مكانتها وتنافس بقوة في هذا السوق العالمي.
وأبدى سموه إعجابه بما شاهده من تقنيات متطورة أسهمت في تصنيع هذه النماذج من اليخوت والقوارب التي تتميز بالحداثة والرفاهية والإبداع، مؤكداً سموه أن المعرض يعد منصة مهمة للشركات والمصانع وللباحثين عن الرياضة والسياحة البحرية، ويسهم في تنشيط الحركة السياحة والاقتصادية واستقطاب الشركات الدولية والإقليمية، ويمكنها من عرض منتجاتها وأعمالها أمام شريحة واسعة من الهواة والمحترفين والمهتمين بالمنتجات البحرية ومعدات صيد الأسماك واليخوت والقوارب والرياضات المائية.
ونوه سموه بالفعاليات والنقاشات المصاحبة للمعرض، والتي تتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، وتستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الحديثة المتخصصة في عالم الاستدامة والحفاظ على البيئة.

مجموعة أدنيك
تنظم المعرض مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي في قاعة المارينا والقناة البحرية التابعة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستمر حتى الـ12 من نوفمبر الحالي.

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