"نيابة أبوظبي" تبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع "نيابة الكويت"

​بحث المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، مع معالي المستشار سعد عبدالكريم الصفران، النائب العام لدولة الكويت، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في النواحي القانونية، والمجالات المتعلقة بالابتكار والتحول الرقمي، لمواصلة الجهود التطويرية للخدمات القانونية والتقنية المقدمة في النيابة العامة.

​جاء ذلك خلال زيارة وفد النيابة العامة لأبوظبي، للنيابة العامة في دولة الكويت، إذ جرى مناقشة واستعراض الممارسات المطبقة والآليات المعتمدة بما يتوافق مع طموحات الطرفين.

​وأكد المستشار علي البلوشي حرص النيابة العامة في أبوظبي على ترسيخ الشراكات وأسس التواصل الفعال مع الجهات ذات الاختصاص المشترك، لاسيما في الدول الشقيقة وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء دعائم العمل المشترك مع الجهات القضائية بما ينعكس بدوره على تطوير النظام القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.

حضر اللقاء من النيابة العامة في دولة الكويت كل من، المستشار سلطان بوجروة المحامي العام الأول والمستشار بدر المسعد، المحامي العام الأول، والمستشار فهد العتيقي المحامي العام، ورئيس النيابة مشعل الغنام.

كما حضر اللقاء من النيابة العامة في أبوظبي المستشار حسن الحمادي مدير إدارة شؤون النيابات، والمستشار محمد الظنحاني محامي عام والمستشار عبدالله المنصوري رئيس نيابة.