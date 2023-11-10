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علوم الدار

صقر غباش يهنئ هاتفياً رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان بمناسبة إعادة انتخابه

صقر غباش
10 نوفمبر 2023 15:11

أجرى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي اليوم اتصالاً هاتفياً مع معالي الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان الشقيقة هنأه خلاله بإعادة انتخابه رئيساً للمجلس.

وأعرب معاليه عن تمنياته لرئيس مجلس الشورى بالتوفيق والسداد في مسيرته البرلمانية، متطلعا إلى العمل معه في سبيل تعزيز علاقات البلدين الشقيقين واستمرار التعاون المشترك من خلال ما يجمع بلدينا من شراكة استراتيجية، من أجل مزيد من دعم أواصر الصداقة والتعاون بين المجلسين لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

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فيما هنأ كل من الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس ومريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس.. معالي الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي بمناسبة بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس الشورى في سلطنة عُمان، متمنيين لسلطنة عمان الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار.

 

المصدر: وام
صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
سلطنة عمان
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