منصة الابتكار في الكونغرس العالمي للإعلام 2023 تستقطب أبرز الشركات الناشئة على مستوى العالم

يستضيف الكونغرس العالمي للإعلام في دورته الثانية، التي تعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري، للمرة الثانية منصة الابتكار التي ستضم مجموعة من أبرز الشركات الناشئة على مستوى العالم في مجالات التكنولوجيا، والإعلام، وصناعة المحتوى.

وتستعرض تلك الشركات، خلال فعاليات النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، التي تنظمها مجموعة "أدنيك" بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، منتجاتها وخدماتها أمام أهم الجهات والمؤسسات في قطاع الإعلام العالمي، حيث تسلط المنصة الضوء على أحدث الابتكارات والتطورات التقنية التي يشهدها قطاع الإعلام على مستوى العالمي.

وتضم المنصة هذا العام، 25 شركة ناشئة في المراحل المبكرة والنمو من جميع أنحاء العالم، تستعرض حلولها المتطورة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والواقع المعزز / الافتراضي وحلول الوسائط المستدامة وطرق إنتاج المحتوى المبتكرة ومجموعة واسعة من التطبيقات التكنولوجية الأخرى في قطاع الإعلام.

وستحظى الشركات الناشئة بفرصة الوصول إلى جمهور من قادة قطاع الإعلام والمؤثرين والمستثمرين، مما يتيح لها تسريع رحلات نموها وتوسيع شبكاتها وتكوين الشراكات.

وستُتوج فعاليات المنصة، بمسابقة ستشهد تقديم المشاركين منتجاتهم وخدماتهم إلى كبار المستثمرين وشركات رأس المال الاستثماري وخبراء الصناعة، على أن تقوم لجنة من المحكمين المرموقين في هذا المجال من شركات عالمية مثل "تيكوم غروب"، و"هواوي"، و"بلاج آند بلاي"، و"منصة أبوظبي للأعمال"، و"كوليكتيف هاب"، بتقييم الأداء التقني للمشاركين ومدى جدوى منتجاتهم وإمكاناتها في السوق.

وفي نهاية المسابقة، سيتم تقديم الجوائز إلى الفائزين، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قدرها 50 ألف درهم لدعم نمو أعماله، وسيحصل صاحب المركز الثاني على عضوية في مدينة دبي للإعلام، وهي منصة تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة لرعاية أعمالهم إلى المرحلة التالية من النمو، وسيحصل صاحب المركز الثالث على منصة عرض مجانية في الكونغرس العالمي للإعلام في العام المقبل.

وأكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام" رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونجرس العالمي للإعلام، على ضرورة حصول الشركات الناشئة في مجال الإعلام على أكبر قدر ممكن من الفرص لعرض أعمالهم في ظل المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية.

وقال إن الكونغرس العالمي للإعلام، الذي حقق نجاحا كبيرا في العام الماضي، يهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات الناشئة في مجال الإعلام من جميع أنحاء العالم للالتقاء مع صناع التغيير والمستثمرين الذين يحدثون الفارق في المشهد الإعلامي، مشيرا إلى أن الحدث العالمي يهدف إلى رسم مسار مستقبل صناعة الإعلام، وتسريع الشراكات المثمرة التي ستحدد ملامح قطاع الإعلام لسنوات قادمة، وذلك من خلال جمع الشركات المبتكرة وخبراء وقادة الصناعة تحت منصة واحدة.

وأعرب حميد مطر الظاهري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك عن سروره بانضمام 25 شركة ناشئة هذا العام إلى منصة الابتكار، مبديا تطلعه إلى رؤية كيفية معالجة حلولها المبتكرة لبعض التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه صناعة الإعلام.

وتمنى الظاهري لجميع المشاركين حظا موفقا في مسابقة العروض التقديمية، معربا عن خالص تقديره للحكام على تقديم تقييماتهم القيمة لما سيكون بلا شك منافسة قوية ستشهدها دورة هذا العام.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن منصة الابتكار من خلال الرابط التالي : https://globalmediacongress.ae/en/features/innovate-

