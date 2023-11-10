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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
10 نوفمبر 2023 17:46

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح شرقية - شمالية شرقية - شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط ، يضطرب أحياناَ مع نشاط السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:56 والمد الثاني عند الساعة 00:15 والجزر الأول عند الساعة 18:19 والجزرالثاني عند الساعة 05:42.

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وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:12 والمد الثاني عند الساعة 08:11 والجزر الأول عند الساعة 14:28 والجزر الثاني عند الساعة 02:48.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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