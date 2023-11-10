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علوم الدار

طحنون بن محمد وذياب بن محمد بن زايد يحضران أفراح الشامسي في العين

طحنون بن محمد وذياب بن محمد بن زايد يحضران أفراح الشامسي في العين
10 نوفمبر 2023 20:13

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة ، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه حميد فالح سيف النايلي الشامسي بمناسبة زفاف نجله "فالح" إلى كريمة نايل راشد سيف النايلي الشامسي وذلك في صالة الأفراح بمنطقة زاخر بمدينة العين.

 

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وباركا لهم أفراحهم، وتمنيا له حياةً هانئة مستقرة.

 

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حضر الحفل إلى جانب سموهما معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان.

المصدر: وام
طحنون بن محمد
ذياب بن محمد بن زايد
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