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محمد بن راشد: «اليونسكو» تعتمد مقترحاً إماراتياً بتخصيص يومين عالميين للبرمجة والتعليم الرقمي

محمد بن راشد: «اليونسكو» تعتمد مقترحاً إماراتياً بتخصيص يومين عالميين للبرمجة والتعليم الرقمي
10 نوفمبر 2023 22:35

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن اليونسكو اعتمدت مقترحاً إماراتياً بتخصيص يومين عالميين للبرمجة والتعليم الرقمي.

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وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في مبادرة عالمية جديدة لدولة الإمارات … اليونسكو تعتمد اليوم مقترحاً إماراتياً بأن يكون التاسع والعشرين من أكتوبر من كل عام (وهو اليوم الذي أطلقنا فيه مدينة دبي للانترنت ) يوماً عالمياً للبرمجة .. والتاسع عشر من مارس يوماً عالميا للتعليم الرقمي .. البرمجة أصبحت محوراً أساسياً في التطور الاقتصادي .. والتعليم الرقمي محور أساسي في التطور العلمي … والإمارات ستبقى محور أساسي في الدفع باتجاه تبني أفضل الأدوات والممارسات التي تعود بالخير على البشرية» .

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اليونسكو
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
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