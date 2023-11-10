محمد بن راشد: «اليونسكو» تعتمد مقترحاً إماراتياً بتخصيص يومين عالميين للبرمجة والتعليم الرقمي

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن اليونسكو اعتمدت مقترحاً إماراتياً بتخصيص يومين عالميين للبرمجة والتعليم الرقمي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في مبادرة عالمية جديدة لدولة الإمارات … اليونسكو تعتمد اليوم مقترحاً إماراتياً بأن يكون التاسع والعشرين من أكتوبر من كل عام (وهو اليوم الذي أطلقنا فيه مدينة دبي للانترنت ) يوماً عالمياً للبرمجة .. والتاسع عشر من مارس يوماً عالميا للتعليم الرقمي .. البرمجة أصبحت محوراً أساسياً في التطور الاقتصادي .. والتعليم الرقمي محور أساسي في التطور العلمي … والإمارات ستبقى محور أساسي في الدفع باتجاه تبني أفضل الأدوات والممارسات التي تعود بالخير على البشرية» .