بلدية دبي تفوز بفئة أفضل تطبيق تكنولوجي في الحكومة

دبي (الاتحاد)

فازت بلدية دبي بفئة «أفضل تطبيق تكنولوجي في الحكومة» ضمن جوائز المشاريع المستقبلية 2023 ، إحدى أهم الجوائز في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، والتي تمنحها مجموعة سي بي آي ميديا. وتُوجت البلدية بالجائزة عن مبادرتها في تطبيق أفضل الممارسات لإدارة عمليات الطوارئ والأزمات في «مركز التحكم والسيطرة» التابع لها، الذي يُعدُّ بمثابة المنصة الرئيسة لإدارة ومتابعة كل عملياتها على مستوى الإمارة، حيث تتركز مهامه في الاستجابة السريعة للأزمات والطوارئ من أجل معالجتها، وتسهيل اتخاذ القرارات الفورية لفريق القيادة في البلدية،

وذلك وفق آليةٍ متطورةٍ وعالية المستوى، وباتباع أفضل وأحدث التقنيات وأساليب التحليل الجيومكاني.