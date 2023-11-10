انطلاق مزاينة رزين في مهرجان الظفرة اليوم

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم مسابقات مزاينة رزين «المحطة الثانية» في مهرجان الظفرة بدورته الـ 17، وتستمر في رزين بأبوظبي حتى 18 نوفمبر الجاري، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات. وخصصت اللجنة المنظمة لمزاينة رزين 730 جائزة قيمة للفائزين في أشواط المزاينة، والبالغ عددها 76 شوطاً بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و450 ألف درهم، وتتوزع الأشواط بين الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل ضمن 6 فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول). وشهد محيط موقع مزاينة رزين، خلال الأيام الماضية، توافد آلاف المطايا من سلالات الإبل الأصيلة من محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما انتشرت في الموقع عزب مُلاك الإبل من المشاركين في المزاينة وعشاق المزاينات التراثية.

وكانت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، أعلنت مواعيد وتفاصيل المحطة الثانية «مزاينة رزين»، عبر منصات تراثنا على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيق الذكي لمهرجان الظفرة، كما تقوم بنشر يومي على المنصات والتطبيق لأخر التحديثات والإعلانات الموجهة لمُلاك الإبل وزوار المزاينة.

ويتضمن مهرجان الظفرة بدورته الـ 17، مزاينات للإبل في 4 محطات (سويحان، رزين، مدينة زايد، ختامي مهرجان الظفرة)، والتي خصص لها 361 شوطاً للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، إذ أقيمت خلال الفترة من 21 ولغاية 28 أكتوبر 2023 مزاينة سويحان (المحطة الأولى)، وتنطلق مزاينة رزين (المحطة الثانية) في الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر الجاري، فيما تقام مزاينة مدينة زايد (المحطة الثالثة) خلال الفترة من 16 حتى 23 ديسمبر المقبل، أما مزاينة ختامي مهرجان الظفرة (المحطة الرابعة) فتقام من 20 يناير 2024 ولغاية 8 فبراير 2024 وتشمل إلى جانب مزاينة للإبل مهرجاناً شاملاً يتضمن العديد من المسابقات التراثية.