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علوم الدار

«تريندز» وجامعة عجمان يتعاونان في المجالات البحثية

الجانبان عقب توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
11 نوفمبر 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان، بهدف مد جسور التعاون البحثي والعلمي في مجالات دراسات وبحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال والإعلام، إلى جانب التعاون البنّاء في مجال التدريب والتطوير المستدام، من خلال الاستفادة من الخبرات والبرامج التدريبية، التي يوفرها الجانبان.
وقع مذكرة التفاهم من جانب مركز تريندز الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، ومن جانب جامعة عجمان الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة. وبموجب هذه المذكرة، يسعى الطرفان إلى إجراء البحوث المشتركة، وتبادل الخبرات العملية والبحثية، وتمكين الطلبة، وإكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، عن سعادته بهذا التعاون المثمر، الذي يصب في صالح الارتقاء بالمجتمع البحثي والأكاديمي، مؤكداً حرص «تريندز» الدائم على دعم وتطوير مجالات البحث العلمي، وتعزيز الخدمات التي يقدمها لشركائه الاستراتيجيين، من جهات أكاديمية، ومؤسسات بحثية، ومراكز فكر على المستويين الإقليمي والدولي.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
جامعة عجمان
الإمارات
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