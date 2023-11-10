«الصحة ووقاية المجتمع» تطلق الأدلة العلمية المحدّثة لسرطان الثدي وعنق الرحم والقولون

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الأدلة العلمية المحدثة لسرطان الثدي وعنق الرحم والقولون بناء على أحدث الممارسات العالمية، لرفع كفاءة العاملين الصحيين، وتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لمرضى السرطان، وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية الكشف المبكر في حماية الصحة العامة لأفراد المجتمع.

جاء ذلك، في الورشة التعريفية والتدريبية التي نظمتها الوزارة في دبي، بالتعاون مع شركة استرازينيكا بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية، وبمشاركة عدد من العاملين في القطاعات والإدارات المعنية.

وأشار الدكتور حسين الرند إلى أهمية هذه الأدلة العلمية المحدثة في تحسين التشخيص والعلاج والوقاية من سرطان الثدي والقولون وعنق الرحم. حيث تعتمد هذه الأدلة على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في هذه المجالات، وتوفر معلومات موثوقة وشاملة للأفراد والمهنيين الصحيين. منوهاً بخطط الوزارة لتعزيز البحث والتطوير في مجال الطب وتقديم حلول علمية مبتكرة للتحديات الصحية الراهنة والمستقبلية، بالإضافة إلى بناء شراكات قوية مع المؤسسات الصحية والمجتمعية والشركاء لتحسين الصحة والوقاية من الأمراض.



تحديث دوري

من جانبها لفتت الدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية إلى أن الوزارة تقوم بتحديث الأدلة العلمية بشكل دوري لتواكب أعلى المعايير العالمية، وباستخدام أحدث البحوث والتقنيات الطبية والتي تأتي نتاج العمل الدؤوب لفريق من العلماء والخبراء الطبيين المتخصصين في مجال مكافحة السرطان، مما يجعلها مرجعاً علمياً للمهنيين في مجال الصحة والمجتمع على حد سواء.