«أدنوك» تتعاون مع جامعة خليفة لإطلاق برنامج تحويل الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أمس، كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن إطلاق برنامج التخصص الفرعي في تحويل الطاقة، والذي يستهدف طلبة البكالوريوس، وتم تصميم برنامج «التخصص الفرعي في تحويل الطاقة» للطلبة في تخصصات الهندسة والعلوم، بهدف تمكينهم من فهم التحديات والفرص المرتبطة بالانتقال من مصادر الطاقة التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى بدائل أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للغازات الكربونية. كما يهدف البرنامج إلى توجيه الطلبة نحو فهم التحول في مشهد الطاقة، بما يساعدهم على استكشاف المسارات المهنية المستقبلية المحتملة في قطاع صناعة الطاقة.

يدعم البرنامج أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ويسلط الضوء على التزام أدنوك برفد المواهب الشابة بالمهارات اللازمة لبناء مستقبل مهني ناجح خلال فترة التحول التي يشهدها قطاع الطاقة.

وقال البروفيسور السير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة: «من موقعنا كمؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي والبحوث، فإننا ندرك ضرورة تطوير برامج أكاديمية محلية وإقليمية تعود بالفائدة على المجتمع الدولي، بالتعاون مع شركائنا من الجهات المعنية ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث يهدف إطلاق برنامج «التخصص الفرعي في تحول الطاقة»، بالتعاون مع أدنوك إلى تعزيز المهارات اللازمة بما يدعم الدور الذي تقوم به الإمارات في مجال الاستدامة، لا سيما في مجال صناعة السياسات وتبني الحلول والممارسات لتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. كما أشار ياسر سعيد المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع الأفراد والدعم التجاري والمؤسسي في أدنوك: «تمثل رعاية المواهب أولوية قصوى بالنسبة لأدنوك، ونحن سعداء للغاية بشراكتنا مع جامعة خليفة لتقديم برنامج «التخصص الفرعي في تحول الطاقة». يشهد مجال الطاقة تطوراً متسارعاً، لذلك من الضروري تمكين شبابنا من خلال رفدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتسريع عملية الانتقال في مجال الطاقة نحو مستقبل منخفض الكربون.

يتعين على طلبة برنامج التخصص الفرعي في تحويل الطاقة إتمام 15 ساعة معتمدة من المواد الدراسية، منها 9 ساعات لثلاث مواد إجبارية، و6 ساعات اختيارية لمادتين تقنيتين. وتتكون المواد الإجبارية من مقدمة إلى إدارة تحويل الطاقة وسياسة الطاقة واقتصادياتها ومادة تركز على الأنظمة المبتكرة في تحويل الطاقة منخفضة الكربون. بالنسبة للمواد الاختيارية، سيتمكن الطلبة من اختيار مادتين تقنيتين من مجموعة المواد التالية وهي، التقاط الكربون وحفظه وسياسة تغير المناخ وإدارة مخاطرها والوقاية من التلوث وإدارة النفايات ومقدمة في إنتاج الطاقة النظيفة، إلى جانب الطاقة المتجددة والمستدامة.