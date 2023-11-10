«أبوظبي للمحاسبة»: توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة عن مشاركته للمرة الأولى في معرض توظيف × زاهب، الذي يعد واحداً من المعارض الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التوظيف، والذي ينطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

وتأتي مشاركة الجهاز بهدف تمكين الكوادر الوطنية في قطاع التدقيق والمحاسبة وحماية المال العام الذي يشهد طلباً متزايداً من الكفاءات المواطنة من أصحاب المهارات والتخصصات المختلفة. ويدعو الجهاز الراغبين للانضمام إلى فريق العمل لديه بإحضار مستنداتهم الرقمية، إذ سيتم تسجيل المهتمين وإجراء مقابلات واختبارات فورية لهم في جناح الجهاز خلال المعرض.

وقالت هيفاء الشمري، مدير إدارة الموارد البشرية في جهاز أبوظبي للمحاسبة: نتطلع بحماس لاستقبال الشباب الإماراتي الذين يسعون لإطلاق مسيرتهم المهنية في مجال التدقيق والمحاسبة والتخصصات الإدارية المختلفة، من خلال تقديم العديد من الفرص المميزة لهم والإجابة على تساؤلاتهم بشأن سوق العمل. إن التزامنا لا ينحصر في شغل الشواغر فقط، بل يمتد ليشمل دعم وتنمية وتمكين المواهب الإماراتية القائمة لدينا. ومن خلال مشاركتنا في معرض توظيف × زاهب، نسعى لبناء جسور التواصل مع الشباب الراغبين في المساهمة بفعالية في حماية المال العام.