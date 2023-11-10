16 مؤسسة حكومية وصناعية تطرح فرصاً وظيفية لطلبة أبوظبي المهني بالظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

طرحت 16 مؤسسة حكومية وصناعية، مئات الفرص الوظيفية على طلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، خلال فعاليات «ملتقى التلمذة المهنية وشركاء الصناعة» الذي نظمه «أبوظبي المهني» في معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة الظفرة بأبوظبي، بحضور الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومديري الجهات والشركات ومسؤولي التوظيف لدى المؤسسات المشار إليها.

وقال الحمادي خلال الجلسة الإفتتاحية: إن هذا الملتقى ومعرض التوظيف المصاحب له، يأتي في إطار منظومة واستراتيجية «أبوظبي التقني» لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، نحو ضرورة المبادرة بتنظيم الفعاليات التي تجمع المؤسسات الحكومية والصناعية، وطلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وأبناء المجتمع بشكل عام، من أجل أن تقوم هذه المؤسسات بتعريف الطلبة والمجتمع، بالوظائف المتوافرة لديهم حالياً ومستقبلاً، بما يسهم في إرشاد الطلبة نحو اختيار البرامج التقنية والمهنية المتخصصة التي يجب عليهم دراستها والانخراط فيها، بما يضمن لهم تلبية متطلبات سوق العمل، والفوز بوظائف المستقبل، وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأن «ملتقى التلمذة المهنية وشركاء الصناعة» في الظفرة، قد نجح في الجمع بين مسؤولي التوظيف في هذه المؤسسات المتخصصة، وأكثر من 150 طالباً، يبحثون عن فرص التدريب المهني التي تمكنهم من العمل والتوظيف فور التخرج، بجانب التوظيف العاجل لنخبة من الخريجين الذين تتاح لهم الأجواء المناسبة، للالتقاء مع مسؤولي المؤسسات، وفهم متطلبات سوق العمل، واستكشاف الفرص الوظيفية المتاحة أمامهم.

وبدورهم قال نخبة من مسؤولي التوظيف في عدة مؤسسات: إن مشاركتهم في هذا الملتقى تأتي في إطار حرصهم على تلبية احتياجاتهم لتوظيف نخبة من خريجي معهد بينونة التابع لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، حيث يقوم المعهد بمنح درجة الدبلوم والدبلوم المتقدم في عدة تخصصات تقنية مهمة، تتوافق مع احتياجاتهم، منها تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية.، وتكنولوجيا الهندسة الكهربائية، والصحة والسلامة البيئية، وتحليل المختبرات التقنية، وهو الأمر الذي يساهم في توطين هذه التخصصات الصناعية والتكنولوجية المهمة في الدولة.