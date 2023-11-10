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علوم الدار

مركز الشرطة الذكي ونظام المعثورات يحصدان جائزتين من سنغافورة

خالد ناصر الرزوقي
11 نوفمبر 2023 01:15

دبي (الاتحاد)

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حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، جائزتين من جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي «METEA» المُقدمة من جائزة إدارة الأعمال الآسيوية في سنغافورة، وذلك في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحقيق التميز الحكومي، عن مبادرتي مركز الشرطة الذكي «SPS» ونظام المعثورات والمفقودات.
وتعتبر جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي«METEA» ضمن الجوائز المرموقة التي تحتفي بالإنجازات البارزة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات على مستوى الشرق الأوسط.
وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن الفوز بالجائزتين يُعد إضافة جديدة ونوعية إلى الإنجازات والجوائز التي تحصدها القيادة العامة لشرطة دبي، وأن هذا الفوز يعكس التطور الذي وصلت إليه شرطة دبي، ما جعلها نموذجاً يُحتذى به في العمل الشرطي الاحترافي، لاسيما مع الإنجازات الأمنية والشرطية المتتالية على المستويين المحلي والعالمي.
وأوضح الرزوقي أن مبادرة مركز الشرطة الذكي SPS، ونظام المعثورات والمفقودات، يعتبران ضمن المبادرات الاستراتيجية، ويأتيان تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة المستقبلية الرامية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مركز الشرطة الذكي، وبما يقدمه من خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية وشهادات وتصاريح، يُمثل نقلة نوعية في طبيعة العمل الخدمي في الشرطة، لاسيما وأنه يقدم الخدمات وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية.
وبين أن مركز الشرطة الذكي يوفر 27 خدمة رئيسة في مجال الخدمات الجنائية والمرورية، وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية يقدمها المركز من دون تدخل بشري، بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، بما يراعي الطبيعة العالمية لمدينة دبي، والتيسير على المراجعين من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تقدم خدماتها للجمهور على مدار 24 ساعة ومن دون توقف.

مركز الشرطة الذكي
الإمارات
محمد بن زايد
شرطة دبي
نظام المعثورات الذكي
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