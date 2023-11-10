شرطة دبي تؤهل 40 مبنى «صديقة لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

أكد الرائد عبدالله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن المجلس انتهى من تنفيذ خطته في إعداد وتأهيل 40 مبنى في شرطة دبي بنسبة 100%، لتكون صديقة لأصحاب الهمم، وفقاً لمعايير كود دبي للبيئة المؤهلة وقوائم التدقيق الخاصة بها، مبيناً أن 16 مبنىً منهم حصلوا فعلياً على شهادة «وصول» المعتمدة من بلدية دبي لاستيفائهم كافة متطلبات كود دبي للبيئة المؤهلة، في حين تقدم المجلس للحصول على الاعتماد في المباني المتبقية.

وأوضح الرائد الشامسي أن المجلس وبالشراكة مع الإدارة العامة للدعم اللوجستي، يعمل منذ العام 2017 على تأهيل المباني والمنشآت التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، وانتهى من تنفيذ خطته هذا العام 2023، والتي تنص على تأهيل 40 مبنى بنسبة 100%، بحيث تكون المباني والمنشآت صديقة لأصحاب الهمم في جميع خدماتها ومرافقها، وفقاً لقوائم التدقيق الخاصة، وبما ينسجم مع متطلبات كود دبي للبيئة المؤهلة، منوهاً بأن المباني الـ16 الحاصلة على شهادة الاعتماد «وصول»، حققت معدلاً متوسطاً في مؤشرات التقييم بلغ 93%.

وأشار إلى مجلس تمكين أصحاب الهمم درّب 374 موظفاً من موظفي واجهة الخدمات في هذه المباني، وموظفي إسعاد المتعاملين لتمكينهم في كيفية التعامل مع أصحاب الهمم، وذلك في إطار استكمال المجلس لجهوده في تقديم أرقى الخدمات، وتعزيز السعادة لأفراد المجتمع كافة.

وأوضح رئيس المجلس، أن شرطة دبي عملت على تأهيل جميع مرافقها لتكون صديقة لأصحاب الهمم، وفق الخطة المعتمدة، بما يشمل مواقف المركبات، والمسارات الأرضية لأصحاب الهمم ذوي الإعاقة البصرية «تاكتايلز»، واللوحات المطبوعة بلغة «برايل» للفئة البصرية، وكذلك تأهيل المصاعد ودورات المياه لكافة الفئات، ومكاتب الاستقبال للفئة الحركية والسمعية، ومترجمي لغة الإشارة للتواصل الفعال على مدار الساعة، وخدمة «لبيه» لتقديم خدمات سبع نجوم لأصحاب الهمم بمجرد الوصول للمواقف المخصصة لهم بضغطة زر.