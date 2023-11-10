«إقامة دبي» وبلدية عجمان تتعاونان في جودة العمل المؤسسي

دبي (وام)

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مذكرة تعاون لتعزيز آفاق العمل المشترك في مختلف المجالات، وقعها عن الإدارة الفريق محمد أحمد المري المدير العام، وعن الدائرة مديرها العام، عبد الرحمن محمد النعيمي.

وتنص المذكرة على تبادل الدراسات والبحوث الرامية إلى تحسين جودة العمل المؤسسي الذي يعزز من علاقة الشراكة، ويقود إلى تحقق الأهداف الاستراتيجية، ويسهم في تطوير خدمات المتعاملين، والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب، لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات والتنسيق في إطار التعاون الوظيفي والعملي، لتنمية القدرات الفنية والإدارية لموظفي ومنتسبي الطرفين.