«الكونغرس العالمي» يناقش واقع الإعلام ومستقبله في عصر التكنولوجيا

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023، التي تعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، إطلاق فعالية جديدة ضمن أعمال «الكونغرس» تتضمن تنظيم أربع طاولات مستديرة متخصصة تناقش أربعة من أهم جوانب العمل الإعلامي والتحديات التي تواجهه.

يشارك في الفعاليات الأربع التي تهدف إلى تطوير مؤشرات صناعة الإعلام واستشراف مستقبله على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتمثل إضافة نوعية لنسخة هذا العام من الحدث، خبراء ومتخصصون من كبار الإعلاميين والأكاديميين في حقول الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، إلى جانب رؤساء وممثلي اتحادات الإذاعة والتلفزيون وشركات البث والإنتاج يناقشون أبرز التحديات التي تواجه صناعة الإعلام على المستويين الإقليمي والعالمي، وآفاق المنافسة التي يتميز بها كل حقل من هذه الحقول بما يسهم في تعزيز قدرته على الاستمرار والتطور.

ويرأس محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام)، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، الطاولة المستديرة المخصصة لنقابات واتحادات وكالات الأنباء العالمية وتعقد يوم 15 نوفمبر الجاري لمناقشة الدور الذي تؤديه هذه الجهات في نشر الأخبار والمعلومات حول العالم، باعتبارها أحد أهم مصادر القصص الإخبارية التي تعتمد عليها وسائل الإعلام الأخرى والحكومات والمجتمعات، والتحديات التي تواجهها في عصر التكنولوجيا وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وكثرة انتشار الأخبار المزيفة.

يشارك في الطاولة المستديرة، رﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻮﻛﺎﻻت اﻷﻧﺒﺎء IANA أليكساندرو جيبوي، ورﺋﻴﺲ رابطة وﻛﺎلات أﻧﺒﺎء جزر اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ -PINA- كورا نو، ورﺋﻴﺲ اتحاد وكالات الأنباء العربية -FANA- الدكتور فهد بن حسن آل عقران، والمدير العام لاتحاد وكالات الأنباء التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي UNA محمد عبد ربه اليامي، والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء MAP الدكتور فؤاد عارف، والمدير العام لوكالة الأنباء البلغارية - أمين عام اتحاد البلقان كريل فالشيف، ونائب المدير العام لوكالة أنباء تاس - تحالف وكالات الأنباء لدول الكومنولث اﻟﻤﺴﺘﻘلة ميخائيل غوسمان.



الضغوط المتزايدة

ويتطرق المشاركون إلى الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الوكالات للتكيف مع المشهد الإعلامي المتطور مع المحافظة على الدقة العالية والحياد والمصداقية، ويتناولون بالبحث بعض استراتيجيات العلاقات الدولية لمواجهة التحديات، وأفضل السبل للجمع بين وكالات الأنباء ونقاباتها واتحاداتها من أجل التعاون المثمر لمعالجة قضاياها المشتركة بفعالية.

وتتناول الطاولة المستديرة «الإذاعة والتلفزيون والآفاق الجديدة» التي تعقد في اليوم الأول للحدث 14 نوفمبر العديد من القضايا التي تهم المؤسسات العاملة في مجال الإذاعة والتلفزيون، بما في ذلك التطور التقني والأدوات المبتكرة والإبداعية في إيصال الرسالة الإعلامية وإنتاج المواد المكتوبة والمرئية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العملية الإعلامية، وذلك بمشاركة أحمد نديم الأمين العام المدير التنفيذي لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ، وغريغوري لاندجاكا الرئيس التنفيذي لاتحاد الإذاعات الأفريقية، وﺳﺎﻳﻤﻮن ﺳﺒﺎﻧﺴﻮﻳﻚ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺒﺚ الدولي، وﻧﻴﻜﻮﻻس ﺷﻮﻧﻔﻴﻠﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ (TAL)، TAL RED أﻣيرﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، وكلير ﻛﻮردﻳﻠﻴﺎ ﻏﺮاﻧﺖ ﻣﺪﻳﺮة اﺗﺤﺎد اﻹذاﻋﺎت اﻟﻜﺎرﻳﺒﻴﺔ، والدكتور رﺿﺎ ﻧﺠﺎر ﻣﺪﻳﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﺗﺤﺎد إذاﻋﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.



المفاهيم الجديدة

تتضمن محاور الطاولة المفاهيم الجديدة في مجال الإذاعة والتلفزيون لمواكبة التطور التكنولوجي، ومستقبل البث الإذاعي والتلفزيوني الرقمي، ووسائط الإعلام الإلكترونية بين الفرص والتحديات، وأخلاقيات البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الوسائط المتعددة، وتحديات تمويل البث الإذاعي والتلفزيوني. وفي 16 نوفمبر 2023 يشهد «الكونغرس» عقد طاولتين مستديرتين، الأولى تحت عنوان «شركات البث والإنتاج.. التحديات والفرص»، وتناقش محاور عدة تتضمن مستقبل شركات البث والإنتاج في ظل التطور التقني، وفرص التعاون مع الشركاء متعددي الجنسيات، والتحديات الراهنة التي تواجه صناعة البث والإنتاج وتأثير مساهمة هذه الشركات على الصناعات الإبداعية، وتأثير الوسائط الرقمية عليها. تضم قائمة المتحدثين في الطاولة -التي تديرها كارولين ﻓﺮج نائب الرئيس للخدمات العربية في شبكة إن إن- دان ﻫﻮ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺗﻴﻨﺴﻨﺖ ﻛﻼود إنترناشيونال ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟشرق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﻓﺘﺤﻲ ﻋﺰوز، رﺋﻴﺲ اﻹﻧﺘﺎج في شركة Viu آﺳﻴﺎ، وﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﺎرﻧﺰ المحامي المتخصص في قوانين قطاع الترفيه وﻣﺨﺮج الأﻓﻼم والمستثمر الإﻋﻼﻣﻲ، ورﻳﺘﺸﺎرد آﻻن رﻳﺪ، رﺋﻴﺲ اﻻﺳﺘﻮدﻳﻮ وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ Inc Buzzfeed، وﻣﻨﺼﻮر اﻟﻈﺎﻫﺮي، منتج أفلام ومخرج وكاتب، وﻛﻴﺎ ﺟﺎم، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻣﻨﺘﺞ ﻓﻲ MEDIA.K.JAM، وأﻧﻄﻮﻧﻲ ﺻﻌﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى والشراكة الاستراتيجية Play Starz.

وستخصص الطاولة المستديرة الثانية في اليوم نفسه للأكاديميين المتخصصين في الإعلام، وتعقد على جلستين، وتتناول التقنيات الحديثة في قطاع الإعلام، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، ووسائل التواصل الاجتماعي، التي فرضت نمطاً جديداً وأسست لنهج مختلف في التعامل مع المعلومة وتناولها وطريقة تقديمها للجمهور، وأدت إلى أفول نجم بعض وسائل الاتصال، وبزوغ فجر وسائل أخرى.



الجلسة الأولى

وتناقش الجلسة الأولى تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي وتحول وسائل الإعلام.. الفرص والتحديات»، محاور عدة تشمل: الإبداع والسرد المبني على الذكاء الاصطناع، والأخلاق والمساءلة في وسائل الإعلام التي يولدها الذكاء الاصطناع، والتحديات في مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة، وتدريس مواد إعلامية جديدة في المناهج الأكاديمية.

يدير الجلسة الأولى الدكتور خلف الطاهات من جامعة الإمارات، ويتحدث فيها الدكتور أﺣﻤﺪ ﺑﻦ علي الزهراني رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺎفة ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ السعودية، والدكتور عبدالله ﺑﻦ ﺧﻤﻴﺲ اﻟﻜﻨﺪي رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻹﻋﻼم بجامعة اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس العمانية، والدكتور أﻣﺠﺪ ﺑﺪر ﻣﻨﺼﻮر القاضي ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ الإعلام ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اليرموك.



الجلسة الثانية

تتناول الجلسة الثانية تحت عنوان «بناء الجسور بين الأوساط الأكاديمية والصناعة»، محاور عدة تتضمن المبادرات التعاونية للتعليم والبحوث الإعلامية، وشراكات الصناعة والأوساط الأكاديمية.. تبادل ثنائي الاتجاه، وتأثير مساهمة الصناعة على البحث الأكاديمي، وإعادة التفكير في منهجيات البحث لدراسات الوسائط الرقمية، ومناهج متعددة التخصصات.. دمج الدراسات الإعلامية مع العلوم الأخرى.

يدير الجلسة الدكتور أحمد الجودي، من جامعة الإمارات، ويتحدث فيها الدكتور ﻫﺎﻳﺮوﻟﻮﺟﻮ أوﻛﺎﻧﺪو ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل بجامعة الشارقة، والدكتور وي ﻟﻮ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ بجامعة زﻳﺠﺎﻧﺞ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، والدكتور تشارلي بيكيت ﻣﺪﻳﺮ مشروع Polis وﺻﺤﺎﻓﺔ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻨﺪن ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، والدكتور حسين أمين أﺳﺘﺎذ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻻﺗﺼﺎل الجماهيري في اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣيرﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة، رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻤﺎل أدﻫﻢ ﻟﻠﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.