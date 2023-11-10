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بلدية أبوظبي تنظم «سلامتنا في حدائقنا»

جانب من الفعالية (من المصدر)
11 نوفمبر 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت البلدية من خلال مركز بلدية مدينة زايد فعالية لطلاب المدارس بعنوان «سلامتنا في حدائقنا» في حديقة ربدان، بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وشركة أبوظبي للصرف الصحي، وعدد من المدارس.
وأفادت البلدية بأنها تنظم الحملات والورش التثقيفية طوال العام، لتوعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على المظهر العام، والحد من المشوهات، والارتقاء بمظهر وجمال المدينة، وكذلك الحفاظ على المرافق العامة من الحدائق والمتنزهات والشواطئ.
وعملت فرق البلدية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على توعية طلاب المدارس المشاركين في الفعالية وزوار حديقة ربدان بأهمية الحفاظ على نظافة الحديقة ومرافقها ومناطق الألعاب والمساحات الخضراء والنباتات والأشجار، لكي تظل الحديقة بكامل مظهرها الحضاري والجمالي، ومرافقها بكامل كفاءتها، ولتبقى كذلك بيئة عصرية نموذجية لقضاء أوقات أسرية ممتعة تسعد  أفراد الأسرة كافة.
كما تضمنت الفعالية العديد من الفقرات الترفيهية المخصصة للأطفال، والرسم على الوجوه، بالإضافة إلى الورش التوعوية والمسابقات التثقيفية، وتقديم الهدايا للفائزين والمشاركين.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
بلدية مدينة زايد
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