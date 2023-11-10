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علوم الدار

«تنمية المجتمع أبوظبي» تنظّم ورشاً عن العمل التطوعي

محاسن الحوسني
11 نوفمبر 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ورش عمل حول العمل التطوعي في الإمارة، وذلك بالتعاون مع كل من هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة «متطوعين. إمارات».
يأتي ذلك في إطار مساعي الدائرة المتمثلة في قطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، نحو تشجيع العمل التطوّعي وتكريس مفاهيم العطاء والتكافل الاجتماعي، وتوضيح حقوق وواجبات المتطوعين والفرق التطوعية والجهات التي تستعين بهم، حيث استهدفت الورش الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية، ودور العبادة لغير المسلمين المرخصين في إمارة أبوظبي.
وقالت محاسن الحوسني، مديرة إدارة الترخيص في دائرة تنمية المجتمع: «تأخذ دائرة تنمية المجتمع على عاتقها العمل على نشر التوعية، سواء للأفراد أو المؤسسات بأهمية التكافل الاجتماعي، وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة اجتماعية رائدة يؤمن أفرادها بأهمية التطوّع ودوره في ترسيخ التماسك الاجتماعي، عبر غرس مفاهيم الخير والعمل الإنساني بما يجسّد قيم مجتمعنا الذي تأسس على الإنسانية والتعاطف ومساعدة المحتاجين».

دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
الإمارات
العمل التطوعي
التطوع
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