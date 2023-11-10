«تراحم من أجل غزة» غداً في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل حملة «تراحم من أجل غزة» جهودها غداً في محطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي لتجهيز الطرود الغذائية والمساعدات العينية لدعم الشعب الفلسطيني، والمساهمة في رفع المعاناة عنه، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها.

وجددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعوة المواطنين والمقيمين في الدولة للمشاركة الواسعة في المبادرة المجتمعية غداً في أبوظبي، تجسيداً للقيم الإنسانية لمجتمع دولة الإمارات.

وتشرف وزارة الخارجية على تنفيذ «حملة تراحم من أجل غزة» التي انطلقت منذ 15 أكتوبر الماضي، بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية.

وتهدف «حملة تراحم من أجل غزة» إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال والنساء، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن المواد العينية التي يمكن تسلمها من خلال مراكزها الـ26 الموجودة في مختلف إمارات الدولة تتوزع في ثلاث سلال سترسل عبر الطرود، وتتمثل في سلة المواد الغذائية التي تتضمن 14 سلعة منها الطحين، والزيت، والتمر، والفول، وحمص حب، وبازلاء خضراء، وذرة، وتونة، ومعلبات اللحوم، والشاي، وملح، وسكر، وبسكويت، فيما سلة النساء تتضمن البطانيات، والمعقمات، والشامبو، والصابون، ومعجون الأسنان، وفرشة الأسنان، والمتعلقات الشخصية، وسلة الأطفال تتضمن حليب البودرة، السريلاك، الحليب السائل «أبتاميل»، المكملات الغذائية، الصابون، الحفاظات، البسكويت، معجون الأسنان، فرشاة الأسنان، الشامبو، كريم الجسم، المراضع. ودعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أهل الخير والمحسنين في الدولة إلى التوجه نحو التبرعات المالية، لما تساهم به في شراء الاحتياجات الضرورية لأهالي قطاع غزة، خاصة المستلزمات الطبية والأدوية.

ويشار إلى أن باب التبرعات العينية والمالية متاح عبر القنوات الرسمية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وواصلت الإمارات شحن المستشفى الميداني الذي ستتم إقامته داخل قطاع غزة، حيث انطلقت 4 طائرات إضافية من أبوظبي، باتجاه مطار العريش المصري أول من أمس محملة بالمعدات والمتطلبات اللازمة لإقامة المستشفى ليصل عدد الطائرات إلى 20 طائرة، وذلك في إطار عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة، والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

المستشفى الميداني

تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تقرر إقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، ويأتي ذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.

ويضم المستشفى الميداني الإماراتي، الذي تبلغ سعته 150 سريراً، وسيجري تنفيذه على مراحل عدة، أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة للأطفال والبالغين، بجانب عيادات في تخصصات الباطنية، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة، إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساندة.