برنامج الأغذية العالمي لـ«الاتحاد»: تقدير عالمي لجهود الإمارات في مواجهة الأزمات الإنسانية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن برنامج الأغذية العالمي أن الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات وحملة «تراحم- من أجل غزة»، أسفرت حتى الآن عن إرسال 65 طناً من المواد الغذائية، والعمل على إرسال 100 طن أخرى من الطرود الغذائية التي قدمت للبرنامج من قبل حكومة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر.

وأشار البرنامج، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أن المساعدات المقدمة من قبل دولة الإمارات والجهات المختصة للبرنامج، تحظى بمختلف أنواع الدعم والتسهيل اللازمة، لتوصيل هذه المساعدات إلى مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أنه يتم تسيير هذه المساعدات من خلال مستودع الاستجابة الإنسانية التابع للبرنامج ومقره في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أو من خلال مطار أبوظبي بدعم من حكومة الإمارات.

وقال مجيد يحيى، ممثل البرنامج في منطقة الخليج العربي: إنه تم توزيع المواد الغذائية المقدمة من الإمارات على شكل سلال غذائية كل واحدة منها 20 كليو جراماً من المواد سريعة الطهي أو الجاهزة للاستخدام.

ووصف الإمارات، بأنها «شريك أساسي لبرنامج الأغذية العالمي، وتلعب دوراً رائداً في عملياتنا حول العالم».

وأشار إلى أن تم توزيع الـ40 طناً الأولى على أهل غزة، والبرنامج على وشك إنجاز توزيع 25 طناً أخرى تم شحنها في 9 نوفمبر، وتحمل حوالي 1.242 سلة غذائية، تم نقلها على متن طائرة مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حدود العريش في مصر عبر مطار أبوظبي. ومن المقرر تسيير رحلات إضافية عدة في الأيام المقبلة.

وقال: «نود هنا التنويه بالدور الحيوي الذي تضطلع فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي عزز قدرتنا على الاستجابة الفورية، والوصول إلى المواقع المتأثرة، ونقدر جهودها في دعم مهمتنا عالمياً، وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية المختلفة». وذكر أن دعم برنامج الأغذية العالمي لأهل غزة وصل حتى الآن، إلى إرسال 59 شاحنة تحمل أكثر من 1,000 طن متري من المواد الغذائية إلى غزة، حيث يتم إيصال المساعدات الغذائية من خلال معبر رفح.

وأفاد بأن البرنامج وصل إلى أكثر من 660,000 شخص بالمساعدات النقدية والغذائية حتى الآن في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، موضحاً أن برنامج الأغذية العالمي يقوم بتوصيل الغذاء إلى الناس بثلاث طرق، هي: داخل الملاجئ، بما فيها التونة والتمر والخبز كلما توفرت، وحصص غذائية للأشخاص خارج مراكز الإيواء، بالإضافة إلى التحويلات النقدية للأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى محال البيع بالتجزئة، ويمكنهم الشراء منها مباشرة.

وأكد أن البرنامج يعمل بلا كلل لضمان دخول ما يكفي من الغذاء إلى غزة في أسرع وقت ممكن لتوفير المساعدات الغذائية الطارئة التي يحتاجها السكان المتضررون بشدة. ولفت إلى أنه يوجد في مصر 217 طناً مترياً من المواد الغذائية، وهناك 5000 طن متري إضافية قيد الشراء في مصر.

وقال مجيد يحيى: «يلزم دخول ما لا يقل عن 100 شاحنة محملة بالإمدادات الغذائية الإنسانية يومياً إلى غزة إذا أردنا تلبية الاحتياجات المتزايدة بسرعة، ويحاول برنامج الأغذية العالمي التوسع للوصول إلى أكثر من مليون شخص، ونحن بحاجة إلى 40 شاحنة على الأقل يومياً للقيام بذلك».

وشدد على أهمية وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، مشيراً إلى أن برنامج الأغذية العالمي يدعو إلى الوصول المستمر والمنتظم للإمدادات الإنسانية إلى غزة عبر نقاط دخول متعددة، وبمجرد وصول هذه الإمدادات إلى غزة، يحتاج المجتمع الإنساني إلى ثلاثة أشياء حتى يتمكن من توصيلها: الوقود، والوصول الآمن، وشبكة اتصالات فعالة.