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علوم الدار

سفارة بولندا تقيم حفل استقبال بمناسبة يومها الوطني

جانب من الحضور خلال الحفل (وام)
11 نوفمبر 2023 01:16

أبوظبي (وام)

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حضرت عائشة بن سويدان السويدي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه يعقوب كاسبر سلاويك سفير مفوض فوق العادة لجمهورية بولندا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق سانت ريجنس الكورنيش في أبوظبي - أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة وأبناء الجالية البولندية المقيمة بالدولة.
وأشاد السفير البولندي - في كلمة له بهذه المناسبة - بالعلاقات المتميزة، التي تربط دولة الإمارات وبولندا، والتي تشهد تطوراً وازدهاراً في مختلف المجالات، موضحاً أن بلاده تعتبر الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات في منطقة أوروبا الشرقية.
وأكد أن بولندا والإمارات ترتبطان بعلاقات استراتيجية واقتصادية متميزة وراسخة تطورت على مدى العقود الثلاثة، وتتسم بعمق الرؤية والصداقة قائمة على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب.

الإمارات
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