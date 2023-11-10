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علوم الدار

«العلم الأخضر» تعتمد 5 محكمين من بلدية الظفرة

«العلم الأخضر» تعتمد 5 محكمين من بلدية الظفرة
11 نوفمبر 2023 01:16

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة )

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بعد اجتيازهم التدريب النظري والعملي على معايير جائزة العلم الأخضر الدولية، اعتمدت لجنة العلم الأخضر الدولية خمسة محكمين من موظفي بلدية منطقة الظفرة، وحلقوا بشارة التحكيم الدولية، ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص بلدية منطقة الظفرة على تدريب وتأهيل موظفيها على المستوى المحلي والعالمي للاستعانة بهم في تقييم الحدائق والمتنزهات العامة داخل وخارج الدولة، وحتى يكونوا أعضاء فاعلين ضمن اللجنة الدولية للعلم الأخضر.
ويعتبر اعتماد خمسة محكمين من الموظفين، إضافة جديدة تعزز إنجازات بلدية منطقة الظفرة في مجال التميز واستشراف المستقبل، حيث تولي البلدية اهتماماً كبيراً لصقل خبرات ومهارات موظفيها بأفضل البرامج التدريبية  التي تسهم في استدامة الموارد.

بلدية الظفرة
جائزة العلم الأخضر
الإمارات
جائزة العلم الأخضر الدولية
الظفرة
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