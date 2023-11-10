عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية ألمانيا

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم على عشاء عمل في أبوظبي معالي أنالينا بيربوك ، حيث جرى بحث جهود خفض التصعيد وتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وناقش سموه ومعالي أنالينا بيربوك المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين على نحو آمن ومستدام وبما يلبي احتياجاتهم العاجلة ويسهم في التخفيف من معاناتهم.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أولوية حماية أرواح كافة المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.

كما أشار سموه إلى أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة ، لما في ذلك من انعكاسات خطيرة على السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وفي سياق متصل ، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أنالينا بيربوك مسارات التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

واستعرضا آفاق التعاون الإماراتي الألماني في عدد من القطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة وكذلك المناخ ، وذلك في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الشهر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي أنالينا بيربوك مؤكدا أن دولة الإمارات تولي العلاقات مع جمهورية ألمانيا أهمية خاصة ، وهناك حرص مشترك من البلدين الصديقين على استثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز شراكتهما في المجالات كافة بما يدعم أهدافهما التنموية.

حضر اللقاء معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.