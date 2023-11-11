وزيرة شؤون المرأة في زيمبابوي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسم ملامح المستقبل الرقمي

أكدت معالي مونيكا موتسفانجوا، وزيرة شؤون المرأة والمجتمع والمؤسسات الصغيرة في جمهورية زيمبابوي، تطلعها للمشاركة في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023 الذي يعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الحالي في مركز أبوظبي للمعارض "أدنيك"، مشيرة إلى أهمية تبادل المعلومات النوعية التي ستتناولها هذه الدورة ونقل الخبرات المستفادة إلى زيمبابوي.

وأضافت معاليها أن أهمية الكونغرس العالمي للإعلام تكمن في رسم ملامح المستقبل الرقمي وصياغة المهارات الرقمية وتوظيفها في القطاع الإعلامي، بجانب الإسهام في إيصال رسالة واضحة حول الاهتمامات والتوجهات المستقبلية.

وأكدت أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على كافة الفئات والقضايا لتعزيز التنمية المجتمعية، وذلك من خلال توضيح المهارات الرقمية للوصول إلى مهارات إدارة الأعمال، مشددة على أهمية إشراك الكثير من النساء في القطاع الرقمي لمواكبة التحول التكنولوجي السريع، نظرا للتوقعات المستقبلية بتحول معظم الأعمال التجارية إلى شبكة الأنترنت أو العالم الرقمي.

ولفتت وزيرة شؤون المرأة والمجتمع والمؤسسات الصغيرة في زيمبابوي، إلى الدور المهم الذي تلعبه النساء في معظم القطاعات، كقطاع التعدين والأعمال اليدوية، ما يتطلب تمكينهن في تعليم المهارات الرقمية وهو ما يعتمد على دور الإعلام في إيصال رسالة حول أهمية هذا التوجه المتمثل في توسيع المفاهيم الرقمية والابتكار.

وقالت إن الكونغرس العالمي للإعلام يحظى بأهمية كبيرة لدى الزيمبابويين الذين يتطلعون للاستفادة من مخرجاته على المستويات كافة وتعميم فوائدها على الجميع، وخاصة فيما يتعلق بمشاركة العناصر النسائية لتمكينهن من الحصول على خبرات ومعلومات تعزز مهاراتهن، لافتة إلى مشاركة العديد من النساء من بلادها في النسخة الأولى من هذا الحدث الإعلامي الحيوي؛ حيث كانت تتولى في ذلك الوقت منصب وزيرة الإعلام والدعاية والإذاعة، مؤكدة حرصها على الاستفادة من مخرجات الكونغرس العالمي للإعلام وتوظيفها في بلادها.

وتنظم الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام، مجموعة "أدنيك" بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، بمشاركة نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات.

ويناقش "الكونغرس العالمي للإعلام 2023" على مدار ثلاثة أيام، العديد من المحاور الرئيسية التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار إلى جانب الإعلام الرياضي ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.