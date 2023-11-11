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علوم الدار

منصور بن زايد يلتقي ولي عهد الكويت في الرياض على هامش مشاركته في القمة العربية الإسلامية

منصور بن زايد في حديث مع ولي عهد الكويت بحضور عبدالله بن زايد (تصوير عبدالله النيادي)
11 نوفمبر 2023 16:35

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة..وذلك على هامش مشاركة سموه في أعمال "القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية اليوم لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وبحث سموه مع أخيه سمو ولي عهد الكويت ـ خلال اللقاء ـ العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك.

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وتناول اللقاء عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

حضر اللقاء..سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية.. فيما حضره من الجانب الكويتي معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
الكويت
السعودية
قطاع غزة
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