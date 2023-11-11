خالد بن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للقوارب

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وقام سموّه بجولة تفقدية شملت عدداً من أجنحة الجهات المشاركة التي عرضت أحدث الابتكارات في مجال صناعة القوارب، وصيد الأسماك والرياضات المائية في العالم، إضافةً إلى المنتجات البحرية ومعدات الصيد البحري، ولوازم ممارسة الأنشطة الرياضية المائية والبحرية.

وأشاد سموّه بالجهود التي بُذلت في تنظيم المعرض الذي يشهد نمواً متواصلاً في عدد الدول المشاركة والشركات المحلية والدولية العارضة والزائرين كلَّ عام. وأكد سموه أن المقوِّمات التي تحظى بها إمارة أبوظبي جعلت منها مركزاً لاحتضان مختلف الفعاليات الرياضية والثقافية العالمية، ما عزز مكانة الإمارة باعتبارها وجهةً رائدةً للسياحة الترفيهية وسياحة الأعمال في المنطقة.

ويُقدِّم معرض أبوظبي الدولي للقوارب فرصة مثالية للشركات المحلية والعالمية، لتعزيز حضورها في أسواق دول المنطقة، حيث يتيح لشركات الترفيه البحري منصة متكاملة لعقد شراكات تعزِّز نموَّ القطاع، وعرض منتجاتها وأعمالها أمام شريحة واسعة من الهواة والمحترفين والمهتمين بالمنتجات البحرية ومعدات صيد الأسماك والرياضات المائية. وتشهد نسخة هذا العام من المعرض -الذي انطلق في 9 نوفمبر الجاري و يختتم غداً - مشاركة محلية ودولية واسعة، حيث تستقطب ما يزيد على 10,000 زائر، بمشاركة أكثر من 700 شركة وعلامة تجارية محلية من أكثر من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم.

رافق سموّه خلال الجولة كل من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحميد مطر الظاهري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض.