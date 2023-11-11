الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب على بعض المناطق الغربية قد تكون ركامية، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 12:15 و المد الثاني عند الساعة 00:58 والجزر الأول عند الساعة 18:53 والجزرالثاني عند الساعة 06:12.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 08:11 والمد الثاني عند الساعة 21:50 والجزر الأول عند الساعة 14:54 والجزر الثاني عند الساعة 03:23.