الأحد 12 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
11 نوفمبر 2023 17:47

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب على بعض المناطق الغربية قد تكون ركامية، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 12:15 و المد الثاني عند الساعة 00:58 والجزر الأول عند الساعة 18:53 والجزرالثاني عند الساعة 06:12.

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد: أطيب الأمنيات للمحتفلين بمهرجان الأضواء «ديوالي» في الإمارات وخارجها
مريم المهيري: الإمارات تضع التحول العالمي لنظم زراعة وغذاء مستدامة على رأس أولوياتها خلال "COP28"

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 08:11 والمد الثاني عند الساعة 21:50 والجزر الأول عند الساعة 14:54 والجزر الثاني عند الساعة 03:23.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
جانب من الحملة (الاتحاد)
علوم الدار
«تراحم من أجل غزة» تجهز 61 ألف طن من المساعدات الإغاثية بجهود 21 ألف متطوع
اليوم 13:42
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
الرياضة
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
اليوم 13:35
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
الرياضة
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
اليوم 13:30
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
علوم الدار
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
اليوم 13:29
ثوران بركاني محتمل يهدد مدينة إيسلندية بالدمار
الأخبار العالمية
ثوران بركاني محتمل يهدد مدينة إيسلندية بالدمار
اليوم 13:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©