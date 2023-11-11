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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
11 نوفمبر 2023 20:04

 حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفل الاستقبال الذي أقامه محمد علي بن ارحمه الشامسي بمناسبة زفاف نجله عمر إلى كريمة محمد فاضل بن ارحمه الشامسي ، الذي أقيم بمركز العين للمؤتمرات في مدينة العين ، بحضورعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

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وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
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