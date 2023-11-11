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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بولندا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بولندا بذكرى استقلال بلاده
11 نوفمبر 2023 18:53

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أندجي دودا.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ماتيوس مورافيتسكي، رئيس وزراء جمهورية بولندا.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
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