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نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض

نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض
11 نوفمبر 2023 19:10

 نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وفد دولة الإمارات في "القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية" بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتي افتتح أعمالها اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

شارك في القمة قادة الدول العربية والإسلامية ورؤساء حكوماتها وممثلوها..بحضور معالي الدكتور أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية ومعالي الدكتور حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

 

ضم وفد الدولة المشارك في القمة كلاً من..سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية. وعقدت قمة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المشتركة لبحث ما يشهده قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة.

 

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وأجمع المشاركون في القمة خلال كلماتهم على أولوية الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في غزة والحفاظ على أرواح المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة إليهم من خلال تمكين منظمات الإغاثة المعنية من القيام بدورها في هذا الشأن مشددين على ضرورة تجنيب المنطقة توسيع دائرة العنف ومزيدا من الأزمات.

 

وقد غادر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المملكة العربية السعودية في وقت لاحق عقب مشاركته في"القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية".

المصدر: وام
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