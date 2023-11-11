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علوم الدار

الرئيس البرازيلي يستقبل رئيس "الإنتربول"

الرئيس البرازيلي يستقبل رئيس "الإنتربول"
11 نوفمبر 2023 23:45

استقبل فخامة لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ضمن زيارته الرسمية للبرازيل.

وتطرق اللقاء إلى أهمية التعاون لمكافحة الجريمة المنظّمة والجريمة العابرة للحدود و ضرورة تبادل المعلومات عبر قواعد بيانات الإنتربول الـ 19 لملاحقة المجرمين والمتورطين و أهمية التدريب وبناء القدرات لدعم أجهزة إنفاذ القانون .

استعرض اللقاء كذلك سبل التعاون في مجال مكافحة الجريمة وأهمية الاستعداد للتهديدات بكافة أشكالها مثل الجرائم الإلكترونية والاتجار غير المشروع وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة المختصة في مجال إنفاذ القانون لمواجهة تلك التحديات وتعهدا بتفعيل العمل المشترك لتطوير آليات وأدوات جديدة لمكافحة تلك التهديدات.

وشهد الريسي حفل توقيع معاهدة الدستور الخاص بمنظمة مجتمع الشرطة في أميركا اللاتينية "الأميريبول" وقمة رؤساء الشرطة لمجموعة السوق المشتركة لأميركا الجنوبية والدورة الـ 46 لمجموعة العمل الخاصة بتحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI) التابعة للإنتربول إضافة إلى حفل الذكرى المئوية على تأسيس المنظمة.

 

 

المصدر: وام
لويس ايناسيو لولا دا سيلفا
الإنتربول
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