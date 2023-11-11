بلدية أبوظبي تطلق مبادرة «نجم بازار مصفح»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مصفح، مبادرة «نجم بازار مصفح»، التي تهدف إلى تشجيع الباعة في سوق البازار على الالتزام بقوانين النظام الخاص بالبيع في السوق، والمحافظة على النظافة العامة، وتعزيزاً للحفاظ على المظهر العام والبيئة الصحية النظيفة.

وتم خلال المبادرة تكريم عدد من الباعة المتميزين الذين يساهمون بشكل ملموس في المحافظة على النظافة العامة والالتزام بالقوانين الخاصة بسوق البازار، حيث تم شكرهم أمام زملائهم، ليقتدوا بهم في مثل هذه السلوكيات الإيجابية، كما تم منحهم كؤوساً وقسائم خصم شرائية، تقديراً لجهودهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للسوق.

ولاقت المبادرة والتكريم استحساناً كبيراً من الجميع، سواء من الباعة، أو من أفراد المجتمع مرتادي سوق البازار، حيث تؤكد بلدية مدينة أبوظبي سعيها الدائم لتنظيم مثل هذه المبادرات التشجيعية التي تعزز سبل التواصل مع شرائح وأفراد المجتمع كافة، لإرساء السلوكيات الإيجابية للالتزام بالقوانين، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي العام.