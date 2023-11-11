المدير التنفيذي لـ «المدينة العالمية» بدبي لـ «الاتحاد»: تسيير 6 رحلات جوية تحمل مواد إغاثية إلى غزة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أن المدينة بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، سيّرت 6 شحنات إنسانية جوية إلى العريش في مصر، ومنها إلى أهل غزة في فلسطين، منذ بدأ الصراع الدائر وحتى نهاية الأسبوع الماضي.

وقال جوسيبي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «إن الرحلات الجوية الست حملت كل واحدة منها نحو 10 أطنان مترية من المواد الإغاثية الضرورية لأساسيات الحياة، ليستفيد منها مئات الآلاف من الأشخاص في غزة».

وأضاف: «تأتي هذه الرحلات الجوية ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي أطلقته المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي منذ بداية الحرب، وقد شاركت المدينة بنشاط في عملية عاجلة لتوصيل الإمدادات الطبية الحيوية والمساعدات الغذائية إلى غزة من خلال مصر».

وأكد أن عملية الجسر الجوي تعد جهداً مشتركاً، استجابةً لطلبات الدعم المقدمة من منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، مشيراً إلى أن قيادة دولة الإمارات لها دور رائد في العمل الإنساني على مستوى العالم، حيث تقوم بتقديم مساعدات سخية للدول المتأثرة بالأزمات والكوارث.

وقال: «نحن في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، والتزاماً بتوجيهاتها، سارعنا في تسيير جسر جوي إغاثي لنقل المساعدات الحيوية إلى أهالي غزة عبر مصر، وذلك بالتنسيق مع الشركاء والمجتمع الإنساني الدولي.

وأضاف: «تعكس هذه الجهود روح التعاون بهدف ترسيخ الجهود الإنسانية، ودعم الاستجابات السريعة للأزمات الإنسانية من أجل إنقاذ الأرواح البريئة».

وأفاد بأنه دور المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، باعتبارها أكبر مركز إنساني في العالم، يعد دوراً محورياً في دعم استجابة المجتمع الإنساني الدولي، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتقوم المدينة بإدارة وتسهيل العمليات اللوجستية كافة مع شركائها.

وأشار إلى أنه انطلاقاً من مركزها الاستراتيجي وبفضل مرافقها، تُمكّن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية أكبر مجتمع إنساني في منطقة الخليج ليكون جاهزاً للاستجابة لاحتياجات الأشخاص المتأثرين بالأزمات».

وذكر المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أن المساعدات المخزنة والمتوفرة في مستودعات المدينة تغطي مجالات مختلفة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والغذاء، ما يعكس الالتزام بتعزيز الاستقرار الإنساني، ودعم الشعوب حينما تواجه أوقاتاً عصيبة.

وشدد، على أن كل هذه العمليات الإغاثية تؤكد مكانة دبي وريادتها مركزاً عالمياً لتسهيل العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم. وتمثّل المدينة العالمية للخدمات الإنسانيّة أكبر مركز إنساني لوجستي في العالم، حيث تضاعفت مساحتها 4 مرات خلال العقدين الماضيين من 30.000 متر مربع إلى أكثر من 140.000 متر مربّع.

وتتميّز المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بموقع استراتيجي، إذ تقع على مفترق طرق بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وشرق وجنوب آسيا مما يسمح بالوصول، في

غضون 4 ساعات، إلى ثلثي سكان العالم الذين يعيشون في المناطق الأكثر تعرضاً للأزمات.